Talento de exportación

Tras sus inicios en Belgrano y su posterior paso por Andino de Mendoza, la jugadora de hockey sobre césped Mariana Álvarez continuará su carrera en el Real Club Jolaseta de España.

El primer ofrecimiento llegó desde Francia pero luego por motivos ajenos a ella los galos desestimaron la propuesta.

"Estaba analizando la posibilidad de venir a jugar a Europa pero en realidad no lo tenía decidido, era algo que quizás lo iba a planificar para el año próximo", comentó Mariana desde su nueva hogar en suelo español.

Al poco tiempo se contactó con un encargado del Jolaseta. Un martes envió su currículum deportivo que le solicitaron y el jueves recibió la propuesta que debía contestar cuando antes, ya que en la Real Federación Española cerraba el libro de pases.

Casi sin dudarlo, ni siquiera pensarlo demasiado, Mariana aceptó el ofrecimiento, la semana siguiente recibió los pasajes y la semana pasada partió hacia el País Vasco, rumbo al gran desafío de su vida.

Expectativas

En cuanto a los objetivos y a las metas que se ha propuesto la talentosa jugadora sanrafaelina en su nuevo equipo, destacó: "Primero que nada quiero adaptarme a la superficie, ya que acá (en España) se juega en sintético de agua y en Mendoza se usa el sintético de arena".





Actualidad

Con 20 años, Mariana integró hasta hace diez días la primera división del Club Andino de Mendoza. Además, hace dos meses fue convocada para integrar el seleccionado mendocino sub 21. Es decir que la propuesta le llegó en un gran momento.

"Si, estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva, en la mejor edad -añadió-. Siento que en Mendoza he crecido bastante. Me hubiese gustado quedarme para jugar en el seleccionado junior, ya que este es mi último año en esa categoría, pero cuando salió esta oportunidad las ganas de venir a Europa me ganaron".

A partir de ahora Álvarez vestirá la camiseta del Jolaseta, club donde estuvo jugando hace algunas temporadas otra sanrafaelina, Antonella Bruni.

"Estuve en contacto con ella. Cuando comenzamos a charlar el club la contactó para preguntarle por mí. Y cuando se formalizó la propuesta hablé con ella. Estoy viviendo en el mismo departamento que le dieron a ella. Es más, estoy durmiendo en la misma habitación (risas)", explicó.

Confirmó que su vínculo con la institución, cuya camiseta es amarilla, será de nueve meses.

Es decir que la sanrafaelina residirá en España desde mediados de septiembre hasta fines de mayo.

Otra gran noticia para el hockey y para el deporte local. Una jugadora está cumpliendo el sueño de rozarse en suelo europeo. Mucha dedicación, pero sobre todo talento le permitieron llegar al objetivo.