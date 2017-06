Un 5 que pide pista

Con apenas cuatro temporadas en Independiente Rivadavia, el sanrafaelino Santiago Úbeda es el capitán del equipo que juega en la Liga Mendocina. Un jugador con una enorme proyección.

La historia comenzó cuando Santiago llegó al Sport Club Quiroga donde comenzó a jugar en octava división.

Con 15 años debutó en primera división pero al poco tiempo emigró a la capital mendocina.

Una sola prueba bastó para que Úbeda se sumara al equipo azul donde rápidamente se afianzó.

Nueva etapa

En cuanto a la adaptación a otro equipo, pero sobre todo a un ambiente bastante diferente, Santiago señaló: "La verdad que me costó el cambio. Más que nada comenzar a vivir solo porque empezás a tener otro tipo de responsabilidades. Es muy importante estar tranquilo porque si no tomás las cosas en serio no hay nadie para corregirte".

Hace tres años que el mediocampista central integra el equipo de la Lepra que actúa en el certamen de la Liga Mendocina de Fútbol.

Desde su llegada al equipo del Parque, el mediocampista lleva al brazalete de capitán, inicialmente lo hizo en divisiones inferiores y desde hace tres años en primera división.

"Ser capitán es muy lindo, tenés mayores responsabilidades. Pero hay mucha confianza de parte de mis compañeros y el cuerpo técnico, eso facilita las cosas".

En la actualidad el entrenador de Independiente es Alejandro de la Riba. "El DT nos pide mucho orden, sacrificio y que prioricemos el juego. Siempre me aconseja ser simple cuando tengo la pelota y jugar a uno o dos toques", dijo.

Grito sagrado

Este año Santiago ha convertido varios goles y algunos con marcada relevancia, como el que hizo en el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Está atravesando un gran momento.

"Llevo dos en lo que va del campeonato. No son muchos por la posición en la que juego, pero cuando me queda espacio trato de pegarle al arco".

Las buenas actuaciones y los goles hacen que el hincha de la Lepra se ilusione con Santiago.

Sobre este tema el sanrafaelino puntualizó: "Es algo muy lindo que la gente reconozca el esfuerzo y la dedicación. En realidad la gente de Independiente siempre va a la cancha a hacer el aguante. Mientras tanto yo trato de estar tranquilo, tanto adentro como afuera de la cancha".

El apellido Úbeda suena cada vez con mayor insistencia en el "Bautista Gargantini".

Santiago lidera un grupo de jóvenes que pide pista y para muchos son una generación que promete.

"Poder jugar en la B Nacional es un gran sueño, un objetivo que me he propuesto y ojalá pronto pueda cumplir porque sería algo hermoso", subrayó el destacado futbolista.

Su presente es realmente grato y con muchas cualidades para dar el gran salto porque su futuro parece no tener techo.