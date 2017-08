Un emblema de los caballitos de metal

Con 47 años, Mauricio Rodríguez dice que sigue vigente dentro del ciclismo y piensa seguir pedaleando por muchos años más.

Esa pasión comenzó a los 16 años. Cuando a la mayoría de los chicos les regalan una pelota de fútbol, a él le compraron una bicicleta.

"Vengo de una familia con mucha tradición dentro del pedal, mi papá y mi tío, muy buenos ciclistas a quienes admiré y por ende uno trata de copiar", destacó Mauricio.

En cuanto a un ídolo, a un ciclista de aquella época, Rodríguez contó: "A nivel nacional, que era lo que más veíamos nosotros cuando nos acercábamos a la calle, admiraba mucho a Eduardo Trillini; uno de los mejores que he visto".





Primera carrera

Junto a sus primos, entre ellos Ariel Rodríguez (ex presidente de la Asociación Sureña de Ciclismo), Mauricio se preparó para su primera competencia.

Participó de una clásica carrera que en aquellos tiempos organizaba anualmente el Club de Leones.

Prueba que tuvo una importante convocatoria y donde Rodríguez terminó en la segunda posición.

Meses más tarde en la pista del Club Balloffet el joven pedalista consiguió la primera victoria de su exitoso currículum con una imperdible anécdota.

"Mi tío Coneja Rodríguez no me dejaba correr con los más grandes. Por eso a escondidas me puse en la línea de largada y no me pudo decir nada. Por suerte gané en el sprint, una carrera en mayores con gente de muy buen nivel. Siempre me gustó correr con los más grandes".

Desde hace un par de temporadas Mauricio comparte equipo junto a sus hijos Mauro y Santiago.

"Me emociona, por eso quiero seguir haciéndolo. Todavía puedo darme el juego de pedalear con ellos a muy bien nivel", señaló.

Hace tres años que dirige a un equipo femenino que integran, entre otras, su esposa y su hermana.

"La verdad que es una gran experiencia, se formó un gran grupo y hemos crecido mucho en todos estos años. Ojalá sigamos así", comentó.

Para él primero está la familia y luego muy de cerca el ciclismo.

"Me gusta la bici y quiero disfrutarla rodando", puntualizó uno de los grandes referentes del ciclismo sanrafaelino.