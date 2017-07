Afecta a las PASO que DirecTV no transmita los canales de aire

Protectora le solicitó a la Justicia federal de Mendoza que en la feria de invierno, que comenzará el lunes 10 de julio, dicte sentencia en la causa contra la empresa de televisión satelital DirecTV SA por la no transmisión de la programación de los canales de aire a sus abonados locales.





En su defecto, pidió la ONG, que resuelva una medida cautelar urgente ya presentada y le ordene a la demandada que ponga fin a esa conducta desleal, habilitando la transmisión de los canales de aire a sus abonados actuales y potenciales.





José Luis Ramón, apoderado de la demandante, argumentó el planteo en la desigualdad que afectará a los partidos políticos locales respecto de los nacionales, ya que la no transmisión de las señales abiertas limitará la difusión, en Mendoza, de las campañas partidarias para las PASO, en clara contradicción con la disponibilidad de espacios gratuitos fijada por la Ley Electoral.





Técnicamente, la ONG Protectora pidió lo que se denomina "habilitación de feria" para dirimir la causa judicial 40082 caratulada "Protectora c/DirecTV SA y otros s/amparo colectivo", ya que el expediente está listo para tener sentencia, y no sólo eso: sino porque durante la feria judicial de invierno comenzará la campaña y previamente serán asignados por sorteo los espacios gratuitos entre las distintas fuerzas políticas. "No hay manera de poder participar en condiciones de igualdad en aquellos lugares y territorios en los que la demandada (por DirecTV SA) no habilita la transmisión de los canales abiertos de la provincia de Mendoza, si no es con capacidad económica para contratar otros medios de publicidad", señaló la ONG Protectora en el documento presentado ante la Justicia federal de Mendoza y dirigido al juez de feria.





"Que en razón de las denuncias recibidas en el ámbito de la Asociación Protectora que represento, por parte de los candidatos de los distintos partidos que participan en el proceso eleccionario PASO y ante la eventual e inminente posibilidad de obtener los beneficios de publicitar los candidatos a través de los medios televisivos abiertos de la provincia es que vengo a través de este acto a solicitar, se dicte medida cautelar urgente, ordenando a la demandada el inmediato cumplimiento de la transmisión de los canales de aire existentes en la provincia de Mendoza, a saber: Acequia TV, Canal 7, Canal 9 y Señal U".





Entre otras pruebas documentales, Protectora adjuntó una denuncia recibida por una agrupación política, cuya lista de ciudadanos que pretenden ser precandidatos la suscriben, que denuncia justamente la desigualdad de condiciones, de los candidatos que no podrán ser conocidos en los lugares que no llegan las señales de aire, sino que tan sólo se cuenta con el servicio de DirecTV SA.





"Tan patente es esta denuncia, que su señoría no puede dejar librado a la demandada la posibilidad o no de participar en el proceso eleccionario en igualdad de condiciones. Que el peligro en la demora se configura per se, por el inalterable proceso en curso con el cual el 9 de julio se sortearían los espacios públicos televisivos".





Habilitación de feria

La ONG acudió a este recurso para que la Justicia Federal se expida durante el receso (irá del 10 al 21 de julio), ya que el 13 comenzará la difusión de las propagandas proselitistas en todo el país.





4 canales de aire de Mendoza están afectados por la conducta de la empresa de televisión satelital y son representados por la ONG Protectora en este derrotero judicial.