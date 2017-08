Ante el Senado, Bullrich negó la participación de Gendarmería en la desaparición de Maldonado copy

La ministra de Seguridad rechazó la "utilización política" de la desaparición del joven, en un fuerte cruce que mantuvo con senadores del kirchnerismo al brindar un informe sobre el caso en el Senado y aclaró que se investigan "todas las hipótesis" y no sólo la que sostiene que se trató de "una desaparición forzada".





LEER MÁS: A 15 días de la desaparición de Maldonado, el juez fue por primera vez a la comunidad mapuche





La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, refutó a senadores del Frente para la Victoria (FPV) que insinuaron comparaciones del gobierno nacional con la última dictadura y reclamó "no estigmatizar" a los gendarmes con intentos de asemejar el accionar actual con el ocurrido durante el gobierno de facto, al exponer durante tres horas ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado.





santiago 2.jpg Santiago Maldonado









"Yo no voy a cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana y de echarle la responsabilidad si no la tienen", advirtió la ministra al responder uno de los cuestionamientos de parte del FPV respecto de los motivos por los cuales no se tomaron medidas para apartar a los jefes de los escuadrones de Gendarmería nacional que participaron del operativo de desalojo tras el cual desapareció Maldonado.





Bullrich aclaró que "no hay indicios de que Gendarmería haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido", pero aclaró que "tampoco hay que cerrarse a ninguna hipótesis" en torno a la búsqueda del joven que fue visto por última vez el 1 de agosto tras un operativo de Gendarmería para desalojar la ruta 40 en la localidad chubutense de Cushamen que había sido ocupada por una protesta de la comunidad mapuche.





LEER MÁS sobre el Caso Santiago Maldonado