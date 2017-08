Bullrich negó que Maldonado haya pasado por San Rafael

En su informe, la ministra negó el paso de Maldonado por San Rafael al hablar de "la pista del cura", en referencia a los dichos de Fernando Yañez, que anticipó ya UNO San Rafael.

En un momento de su exposición, Bullrich dijo que "la pista de Mendoza (por la de San Rafael) llegó de un cura a Gendarmería, investigamos y no era", reflejó el diario El Sol. En tanto que Clarín amplió que "la investigación ya tiene 3 cuerpos. Hemos puesto a los pocos días una recompensa para tener información. Toda la información que recibimos ha resultado negativa. Le avisamos al juez de forma inmediata que lo de Entre Ríos y Mendoza no nos servía. La persona no era. Sólo esos dos llegaron a la prensa. pero tuvimos 25 oficios. Ninguna coincidió con la realidad".

"Todas las hipótesis están abiertas". Con esa frase la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concluyó el informe que brindó este miércoles en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado. Nada se sabe del hombre de 28 años tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof en Cushamen, Chubut, el 1° de agosto.