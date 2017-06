Bullrich resaltó que "todavía no" se puede determinar si el hackeo a la web del Ejército fue hecho por terroristas

captura de pantalla isis ejercito argentino.jpg Captura de pantalla

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó hoy que el Ejército "hizo la denuncia" por el hackeo de su sitio web en el que los atacantes informáticos dejaron un supuesto mensaje del Estado Islámico, aunque aclaró que "todavía no" se puede determinar si realmente se trata de una célula del grupo terrorista."El Ejército hizo la denuncia. Estamos comenzando la investigación, que la vamos a hacer como corresponde", sostuvo la funcionaria nacional.En diálogo con Radio La Red, la integrante del Gabinete advirtió que "todavía no" se puede determinar si se trata de un grupo extremista vinculado al ISIS "hasta tanto no se vea de dónde viene esto y cuál es la matriz".De esta manera, la exdiputada nacional se refirió al hackeo de la página oficial del Ejército argentino, que el pasado lunes amaneció con un supuesto mensaje del Estado Islámico con una advertencia sobre su llegada al país: "Esto es una amenaza. ISIS está en Argentina y muy pronto van a saber de nosotros. ALLAHU AKBAR (Alá es grande)".Fuente: Diario UNO de Mendoza