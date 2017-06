Dos sobrevivientes, tres muertos y siete desaparecidos tras naufragio del pesquero en Chubut

El cuerpo de un tripulante del barco pesquero "Repunte", que naufragó el sábado frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, fue encontrado hoy flotando en inmediaciones de Punta Ninfas, por lo que ahora son tres los muertos, siete los desaparecidos y dos los sobrevivientes del hundimiento, informó la Prefectura Naval Argentina (PNA).



Lucas Trillo, que se recupera en el hospital zonal de Trelew de una hipotermia moderada, y Julio Guaymas, quien se dirigía al muelle de Puerto Madryn a bordo de la embarcación "María Liliana" que lo rescató, son por el momento los únicos dos sobrevivientes del naufragio ocurrido este sábado, cuando el barco operaba en la pesca de langostinos a unos 80 kilómetros al norte de la costa chubutense.



Los cuerpos hallados sin vida corresponden a José Ricardo Homs, de 57 años, oriundo de Mar del Plata, quien se desempeñaba como marinero, y otros dos cuya identificación se aguardaba en la morgue judicial, mientras sigue la búsqueda de los ocho tripulantes que aún falta localizar.



Según le informaron a Télam fuentes cercanas al operativo de rescate, el "María Liliana" divisó tres cuerpos flotando en el mar cuando llegó a la zona del naufragio, pero no los pudo rescatar por las difíciles condiciones del mar, con olas de más de cinco metros de altura.



"Desde que clareó el día retomamos por aire y por superficie la búsqueda, que había sido suspendida anoche por el mal clima, y en la mañana se rescató un cuerpo que fue avistado a unos 200 metros de la costa", dijo a Télam el prefecto mayor Humberto Haunau, jefe de la PNA en Comodoro Rivadavia, que encabeza el operativo.



Haunau informó que por el momento "el cuerpo no fue identificado" y agregó que también fueron encontrados "restos de una de las balsas y chalecos salvavidas".



A la tarde, cerca de las 14.30, rescataron el tercer cuerpo, informaron a Télam fuentes de la PNA.

El prefecto informó además que "aparecieron algunas manchas de aceite que podrían pertenecer al buque hundido".



Las tareas de rescate, en las que intervienen un helicóptero PA-40, un avión PA-22 y un buque guardacostas, habían sido suspendidas luego de que se lograra rescatar con vida a dos de los tripulantes y recuperar el cadáver de otro de ellos, informó la PNA.



Guaymas, de 39 años, quien se desempeñaba como engrasador en la embarcación, fue rescatado por un helicóptero y trasladado a un hospital de la ciudad de Trelew, donde permanecía fuera de peligro luego de sufrir un cuadro de hipotermia producto de las tres horas que estuvo flotando a la deriva.



En tanto que Trillo, marinero de 35 años, fue puesto a salvo por el "María Liliana", que escuchó el pedido de auxilio del "Repunte" cuando navegaba a 32 kilómetros del lugar y que ingresó a Puerto Madryn en las últimas horas.



"Evidentemente los marineros no pudieron abordar las balsas, porque todas las personas que encontramos estaban en el agua", dijo hoy Haunau.



El prefecto señaló que las condiciones del mar "todavía son muy malas" y que "hay olas de entre seis y siete metros en la zona patrullada" por los guardacostas.



"El avión utilizado en el operativo cubre una superficie de 60 kilómetros de largo en dirección de norte a sur por 50 de ancho" detalló, mientras que "el helicóptero abarca un área más chica y las unidades de superficie van a los lugares puntuales donde se estima que pueden haber derivado los restos del naufragio".



De los 12 tripulantes que iban en el "Repunte", diez son residentes en Mar del Plata, uno de la vecina ciudad de Miramar y el restante de Puerto Madryn.



Las familias de los marineros permanecen desde el sábado en la sede de la Prefectura Naval en Mar del Plata a la espera de información.



Los embarcados en el buque eran Gustavo Antonio Sánchez (47), Jorge Omar Arias (41), Horacio Airala (68), Silvano Luis Coppola (59), Néstor Fabián Paganini (44), Lucas Ezequiel Trillo (35), Claudio Marcelo Islas (48), Jorge Luis Gaddi (47), José Homs (57), Julio Guaymas (39), Isaac Cabanchik (35) y Fabián Samite (31).