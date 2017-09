Echaron del colegio nacional al estudiante acusado de abuso sexual

El alumno acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años durante la toma del Colegio Nacional Buenos Aires ya no podrá "asistir a clases" en ese establecimiento y deberá continuar "sus estudios en otro ámbito físico".





Así lo anunció en la tarde del viernes el rector del colegio, Gustavo Zorzoli, en un comunicado dirigido a los miembros de la comunidad del Colegio, horas después de haber dicho en conferencia de prensa que no se iba a tomar ninguna medida contra el joven acusado.





"En relación con los sucesos de público conocimiento, señalamos que, en acuerdo con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -quien ya ha establecido contacto con los integrantes de la familia afectada, ofreciéndoles asesoramiento- y luego de realizar la consulta del caso con la Universidad de Buenos Aires, hemos decidido -en resguardo de los derechos de la adolescente- que el estudiante partícipe del presunto ilícito deje de asistir a clases en el Colegio. Le aseguraremos a éste la continuidad de sus estudios en otro ámbito físico", se indicó en el comunicado.





En el escrito también se mencionó que desde la institución se siguen "instrumentando acciones de contención y orientación tanto para la alumna denunciante como para el resto de nuestros estudiantes, según lo establece el Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por violencia de género , acoso sexual y discriminación de género de la UBA".





Horas antes de que se conociera la medida, Zorzoli había explicado ante los periodistas, que la única medida de resguardo para la menor era que ambos estudiantes no se cruzaran, ya que según explicó, el rol de la institución "es cuidar a los dos", y él tiene la obligación de "garantizar el derecho a educarse" a ambos.





"Nosotros tenemos que garantizar el derecho que tienen a educarse. Yo no utilizaría palabras como violación u otras que he escuchado en los medios. Son dos chicos de una escuela secundaria", destacó el rector del tradicional colegio porteño durante la conferencia.





Zorzoli aclaró además que el Colegio "no puede hacer la denuncia por lo sucedido", y que "en un hecho de esta naturaleza el consentimiento de las partes es fundamental".





"No pongo en duda. La Justicia no es la escuela. No hay violador hasta que no se compruebe", afirmó.

Pero tras la conferencia, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, criticó durante los dichos de Zorzoli y dijo que "los adultos en este caso no cumplieron con el rol que tienen que cumplir".





"Ser rector del Colegio Nacional de Buenos Aires implica una responsabilidad muy grande. Y hay que estar a la altura de las circunstancias", expresó Finocchiaro en declaraciones a radio Nacional, y agregó: "Las autoridades no toman dimensión de lo que está pasando".





La denuncia por el abuso fue dado a conocer públicamente por el mismo rector este jueves a la tarde a través de un comunicado en el que sostuvo que los alumnos que conducían la toma en rechazo a la reforma educativa "optaron por no comunicar el hecho a las autoridades".





En tanto, desde el Centro de Estudiantes del colegio explicaron que no avisaron sobre el abuso sexual porque querían "respetar los tiempos de la víctima".





Fuente: Noticias Argentinas - Diario UNO de Mendoza