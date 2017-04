El funcionario que renunció el martes acusó de "autoritario" a Aranguren

En su carta de renuncia, el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, acusó de "autoritario" al ministro de Energía, Juan José Aranguren, trascendió este miércoles.



Tras 15 meses de trabajar en el equipo de Aranguren, Sureda renunció tras una compleja relación con el jefe de la cartera.



"Si usted cree que la libertad ajena es un bien transable, que usted puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy de acuerdo", sostuvo el renunciante en su dura carta.



Le advirtió, además, que "jamás podrá usted gestionar con éxito sin un equipo y sin confianza ni respeto, no hay equipo". Además, dijo que "no soy hábil en política y sospecho que usted tampoco lo es".



Fuente: Noticias Argentinas - Diario UNO de Mendoza