El Indio Solari llamó a los padres de Micaela y cantó por teléfono en pleno velatorio

El cantante Carlos "Indio" Solari se comunicó por teléfono con los padres de Micaela García en pleno velatorio de la chica, quien era fanática de su música, y cantó unas estrofas del tema "Juguetes perdidos".



"Estoy llamado para estar con ustedes simplemente de alguna manera", dijo el ex líder de la mítica banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para sorpresa de los padres de la joven y de todos los presentes. El estadio, donde cientos de personas despedían a Micaela, quedó en silencio para escuchar las palabras del "Indio" en los parlantes del lugar.



"Estoy con algunos problemas, me cuesta movilizarme y salir. Pero quiero mandarles un abrazo a todos. Me enteré que Micaela era una chica muy solidaria y tenía virtudes que a todos nos gustaría tener", dijo.



El cantante expresó su apoyo a la familia de la joven y mencionó: "Me conmovió lo que dijo el padre. Es una situación muy delicada, muy fea, que yo no me puedo ni imaginar lo que debe ser".



El músico manifestó: "Sé lo que están sufriendo y en lo que pueda hacer uno para cambiar un poquito el humor", señaló.



"No sé qué más decir. Yo estoy medio coartado por problemas legales pero ya nos veremos... Mis respetos a los padres, por su valentía. Me conmovió la entereza del padre y no me puedo ni imaginar lo que debe ser", agregó.



En ese momento de la comunicación, la madre de Micaela, Andrea Lezcano, le expresó: "Mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste 'Juguetes perdidos', muy enojada".



"¿No podrás cantar aunque sea un rengloncito para ella?", preguntó la madre de Micaela. El cantante aceptó el pedido y entonó una estrofas del tema que generó una ovación de los presentes, aunque el músico se equivocó la letra en el final y dijo: "Ya estoy viejo para memorizar".



"Micaela era un ejemplo de piba. Ahora, hay que seguir viviendo. A ella le hubiera gustado que todos siguieran viviendo", fue el mensaje final del "Indio".



Fuente: Diario UNO de Mendoza