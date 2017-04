Frigerio repudió la violencia en Santa Cruz y negó que se evalúe intervenir a la provincia

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que el Gobierno nacional no está evaluando intervenir a la provincia de Santa Cruz y repudió los actos de violencia frente a la residencia de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, en la que también se encontraba la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Si tiene pruebas sería bueno que las presente a la Justicia porque son graves, tan graves que el presidente Mauricio Macri salió a condenar los hechos de violencia", respondió el ministro al ser consultado por la radio Mitre acerca de que la gobernadora santacruceña sostuvo que los disturbios fueron "planificados".



"No estamos evaluando intervenir la provincia, además no depende del Poder Ejecutivo", subrayó Frigerio en referencia a que las intervenciones las decide el Congreso nacional.



La gobernadora Kirchner "fue votada por la gente y tiene que resolver esta situación con el apoyo de la Nación, pero para nada estamos evaluando la intervención", agregó.



El gobierno "está ayudando a la gente en Santa Cruz" porque "hubo un cambio importantísimo: este gobierno colabora con todos en forma independiente del color partidario", puntualizó.



"Los reclamos son válidos porque la gente la está pasando muy mal, pero repudiamos los hechos de violencia", agregó



Frigerio aclaró además que se ha comunicado con la gobernadora "para garantizar la seguridad" en Santa Cruz.



Subrayó que "es cierto que (la gobernadora) heredó una situación compleja: nosotros también recibimos un país muy complicado, pero la diferencia es que estamos haciendo un cambio y la provincia hace 25 años que está gobernada por la misma familia", en alusión a los Kirchner.



Tras indicar que el déficit de Santa Cruz está relacionado con "la mala gestión" de una sucesión de gobiernos y el crecimiento del empleo público, el ministro destacó la ayuda del gobierno nacional para que "en la provincia haya paz social".



"La provincia viene empeorando su situación desde hace seis o siete años, el déficit pasó de un equilibrio fiscal a un déficit de 5 mil millones de pesos, y eso no es responsabilidad de los últimos 15 meses (de gestión del gobierno nacional) sino de una pésima administración provincial", sostuvo Frigerio.



Este año, el gobierno le dio "1.500 millones de pesos en asistencia financiera" a Santa Cruz, apuntó el ministro.