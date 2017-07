Fuerte temporal de nieve en la Patagonia

Los vuelos que estaban programados para esos destinos desde Aeroparque comenzaron a ser cancelados y demorados y se cree que recién el lunes comenzarán a llegar vuelos a la Patagonia.

nevada1.jpg Gentileza Diario Río Negro



El temporal de nieve que azota a gran parte de Neuquén obligó a suspender el tránsito en varias rutas y en otras obligar a la portación de cadenas para evitar accidentes. El Comité de Crisis formado anoche por el Gobierno provincial informó esta mañana que todas las rutas de la provincia permanecerán cerradas hasta el mediodía por presencia de hielo y para evitar accidentes.

nevada2.jpg Gentileza Diario Río Negro



El ministro de Gobierno neuquino, Jorge Lara, dijo que personal de Vialidad trabaja para despejar los principales caminos pero que piden a los automovilistas no viajar hasta que se logre la apertura de las rutas. "Está todo cerrado. Pedimos no circular por las rutas hasta no poder abrirlas. Se evaluará cuáles abrir y a qué hora", dijo en LU5.

nevada3.jpg Gentileza Diario Río Negro



Una vez habilitado el tránsito, se recomienda a quienes deban transitar hacia o desde Neuquén que revisen el estado de las rutas con anticipación en el mapa interactivo de Vialidad, disponible online.





En cuanto a los pasos internacionales, se informó que el Paso Internacional Pino Hachado (ruta N° 242) se encuentra inhabilitado por acumulación de nieve y fuerte viento blanco y el Paso Internacional Cardenal Samoré (Ruta Nacional N° 231), se encuentra transitable con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas.

nevada5.jpg





Las localidades de San Martín y Junín de los Andes siguen aisladas y sin luz por el temporal de nieve. Tampoco había electricidad en Villa Traful. Se espera que las temperaturas máximas no superen los 0° (cero grados), llegando a mínimas de -15° (quince grados bajo cero); por lo que el hielo sobre la calzada será permanente.





En la provincia de Río Negro las rutas están intransitables y hay cortes de energía eléctrica. Camiones y colectivos varados, despistes, choques, múltiples cortes de electricidad y el cierre del aeropuerto fue el saldo que dejó la intensa nevada que comenzó el jueves al mediodía en Bariloche.





nevada4.jpg Gentileza Diario Río Negro







Allí, las calles céntricas se cubrieron de nieve y en algunos barrios del sur de la ciudad se acumularon hasta 40 centímetros.





Desde la empresa de transporte urbano de pasajeros MiBus, confirmaron números despistes de los colectivos a pesar de la portación de cadenas. En la ruta 40 Sur, tres camiones quedaron atravesados en el sector de la "recta de Lewis", al sur de El Foyel.





Se dispuso la obligatoriedad de transitar con cadenas debido a la baja adherencia a la calzada por la formación de hielo y acumulación de nieve, al igual que la Ruta 23, entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi, donde solo pueden transitar vehículos 4 por 4, con portación de cadenas.

Las fuertes nevadas que se vienen registrando en las últimas horas en diferentes zonas de la Patagonia obligó al cierre de los aeropuertos de Ushuaia, Chapelco, Bariloche y Neuquén, donde las rutas provinciales se encontraban cerradas hasta el viernes.