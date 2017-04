Habló la madre de Florencia: "Voy a declarar en San Luis para hundirlo y luego volveré a San Martín"

La madre de Florencia Di Marco, la niña de 12 años asesinada en San Luis aparentemente por su padrastro, rompió el silencio y aseguró que "si me hubiera dado una señal la hubiera salvado y no la tendría bajo tierra".

Carina Di Marco, en declaración a Canal 7, manifestó que nunca se dio cuenta de los ataques que su pareja, Lucas Gómez, efectuaba contra su hija. También se refirió a una ocasión donde cree que el hombre drogó a la familia para abusar de Florencia.

"Una vez hizo pizzas y a la media hora empezamos a sentir mareos. Los hijos se me caían. Esa misma noche Florencia dijo que tenía un sueño feo donde un hombre la agarraba del cuello y tenía un moretón en la cabeza. Lucas me dijo que la quiso agarrar porque estaba saltando en la cama. Yo pensé que era un sueño de Flopi. Ahora estoy segura que nos puso algo en la comida. Incluso un día encontré clonazepan en su auto", detalló.

También reveló que al momento de arrojar el cadáver de la víctima fatal, lo subió a un auto y lo sentó en el asiento de adelante: "Mi hijo Luquitas me dice que Flor iba sentada adelante mirando para abajo, pero en realidad estaba muerta".

Di Marco reveló que vivía en un contexto de violencia de género ya que Gómez "me decía que se iba a quitar la vida o que si yo me iba me mataba. Me ahorcaba y me golpeaba, pero nunca me imaginé que se la iba a desquitar con mi hija. No era amor, era odio lo que tenía conmigo".

"A veces pienso que Florencia está de vacaciones, no la veo enterrada", agregó Di Marco.

Entre sus planes Carina aseguró que irá a San Luis a declarar para "hundirlo" -a Gómez- y que luego volverá a vivir a San Martín a tratar de comenzar una vida nueva, aunque remarcó que "la ausencia de Florencia es muy grande".

Fuente: Diario UNO de Mendoza