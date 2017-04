Internaron de urgencia a Lázaro Báez

El empresario detenido Lázaro Báez fue trasladado desde el penal de Ezeiza hasta la clínica privada Los Arcos a raíz de una arritmia.



Así lo confirmaron fuentes judiciales , las que señalaron que el empresario permanecerá en ese centro de salud del barrio porteño de Palermo hasta tanto se le practiquen todos los estudios médicos correspondientes.



Báez, detenido desde el 5 de abril de 2016 por presunto lavado de dinero, reclamó en reiteradas ocasiones la prisión domiciliaria debido a problemas en su estado de salud, aunque su reclamo no le fue concedido en las diferentes instancias judiciales.



Según señaló en octubre pasado la defensa del empresario, Báez sufre de un "estado depresivo ansioso" y reclamó en ese sentido que la Justicia le impusiera el programa de vigilancia electrónica, para que fuera monitoreado en su domicilio particular.



Incluso, la defensa presentó el informe del Cuerpo Forense que sostiene que el empresario padece de diabetes , hipertensión y asma, aunque ese estudio entiende que no hay argumentos para otorgar una prisión domiciliaria, algo en lo que no coincide su abogado, Maximiliano Rusconi.



De acuerdo a los médicos, las patologías detectadas requieren un tratamiento "multidisciplinario" que incluye: medicación, cuidado de hábitos higiénico-dietéticos, "con realización de ejercicios y controles periódicos".



El contrapunto es si el empresario puede recibir la atención médica por esa enfermedad en su lugar actual de detención, el penal de máxima seguridad de Ezeiza, tal cual lo solicitaron los médicos a las autoridades penitenciarias.



Fuente: Diario UNO de Mendoza