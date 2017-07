La Justicia intimó a la Cámara de Diputados a pagar 50 mil pesos por multas de tránsito de su parque automotor

La Justicia resolvió que la Cámara de Diputados pague alrededor de 50 mil pesos por multas de tránsito cometidas por su parque automotor, por exceso de velocidad y circular en lugares no permitidos en el año 2016.Se trata de unas 21 multas cometidas por distintos vehículos del parque automotor de la Cámara Baja durante el 2016, y que la jueza pena y contravencional Carla Cavaliere determinó deben pagar, al rechazar un planteo del apoderado del Congreso.Las multas fueron todas en 2016: cuatro de ellas por circular en "zona prohibida" de la Capital Federal, y el resto por exceso de velocidad.Doce de las infracciones fueron por exceso de velocidad en la Autopista 25 de mayo, 3 en la Autopista Illia, una en la Perito Moreno y la restante por estacionamiento prohibido sobre la calle Lima al 300, de esta Ciudad.El apoderado de la Cámara de Diputados Raúl Garo pidió el archivo de las multas por exceso de velocidad sobre la 25 de Mayo, al argumentar que todas fueron por el cambio de velocidad en esa vía al comenzar a funcionar en la misma el Metrobús.El abogado dijo que la velocidad máxima era de 100 km/h y se redujo a 80, y que no estaba debidamente señalizado; y sobre el resto puso en duda las mediciones de velocidad."Quien conduce se entiende conoce las normas de acuerdo a los que los principios del derecho civil reconocen al respecto en cuanto a que la ley se reputa conocida por todos y que la ignorancias del derecho no excusa", refutó la jueza en su fallo.El pago de las infracciones fue determinado en base a La Ley 451, el artículo 19 prevé que "la sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la ciudad hasta el máximo que en cada caso establece la ley.La multa será determinada en Unidades Fijas cuyo valor se establecerá por períodos anuales en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ".De esta manera, la jueza impuso por las 21 infracciones el pago de 5100 unidades fijas, que es equivalente la misma a medio litro de nafta de mayor octanaje. En ese sentido, la imposición de la multa es de 2500 litros de nafta lo que equivale en función del precio por litro a unos 50 mil pesos.