La mamá de "El Polaquito" aseguró que su hijo consume drogas desde los 8 años

El reciente informe que tuvo como protagonista a un chico de 11 años apodado "El Polaquito", que contó varios hechos delictivos de los que fue partícipe, puso nuevamente en el centro de la escena el debate sobre la edad de imputabilidad.



El video fue difundido el domingo pasado en el programa Periodismo para Todos por el periodista Jorge Lanata , quien este lunes mantuvo una fuerte discusión con Juan Grabois, un dirigente cercano al Papa, quien acusó a la producción del ciclo de haber "secuestrado" al chico para brindar la nota.



Esta tarde, Fernanda, la madre de "El Polaquito", dio un reportaje, acompañada por Manuel y Victoria del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Grabois.



Durante la entrevista, la mujer reveló detalles de la infancia del chico, contó cómo es la vida familiar, el contexto de su crianza, y dijo que nunca recibió ayuda del Estado para encauzar la vida de su hijo, que sufre problemas de adicciones, tiene antecedentes por robo y que no sabe leer ni escribir, porque dejó de ir a la escuela.



"Empezó a consumir drogas a los 8 años y pedí su internación muchas veces. Se drogaba con pegamento, sentía el olor en casa. La escuela me dijo que no podía ayudarme. Lo medicaron pero no sirvió. Lo que quiero es que lo ayuden. No quiero que lo traten como asesino. En vez de ponerlo como pibito asesino, por qué no lo ayudaron antes", dijo Fernanda, en diálogo con Radio 10.



La madre del "Polaquito" también admitió que "es cierto que estuvo preso cuatro veces", aunque aclaró que "nunca mató a nadie". "Tres veces por robo de bicicletas, y una por el robo de una moto", detalló la mujer, que contó que desde que desde muy pequeño su hijo "tenía problemas en la escuela".



En esa línea, Fernanda explicó que cuando fue a buscar ayuda por primera vez, "en la salita me dijeron que iban a hacer los papeles de internación, pero nunca lo internaron. Lo iban a llevar por tres meses, pero nunca pasó nada. Un año después fui al juzgado de Banfield a pedir la internación, expliqué que consumía, que estaba sin escolaridad, que está en la calle, y quería la internación antes de que se hiciera más grande", pero tampoco obtuvo ayuda.



La mujer sostuvo que meses más tarde concurrieron "al municipio de Lanús, al servicio de la niñez, y ellos le iban a hacer un programa para contenerlo, pero terminó en nada". "No hay donde llevarlo para que mejore", lamentó, y dijo que se negó "a que lo internen en un psiquiátrico porque ahí los tienen medicados las 24 horas del día".



La infancia de "El Polaquito"



En la entrevista, Fernanda también dio detalles de la vida del chico y de la familia. La mujer es madre de otros tres chicos, una nena de 6 años, uno de 5 y una beba de 9 meses, y ella es la que sostiene el hogar que alquila. Con su trabajo en una cooperativa de reciclado, gana unos $8.300 por mes, a los que suma la Asignación Universal por Hijo (AUH) de los tres más pequeños, por lo que su ingreso mensual no alcanza los $15.000.



"Rica no soy, pero para comer tengo todos los días. Vestirse, se viste bien, le compro zapatillas de marca, $3.000 o $4.000 cada par. Lo que tiene, se lo compro yo. No me sobra. No me falta, pero tampoco me sobra", contó Fernanda, que a su vez reveló que el papá de su hijo mayor "está preso desde que él tiene 10 meses. No lo llevo a que lo visite. El papá estuvo 8 años, salió, estuvo un año, y después cayó de vuelta por robo".



Sobre la entrevista con el programa PPT



Fernanda también se refirió a la entrevista que le hicieron a su hijo en el programa PPT, y explicó que "El Polaquito" "no es de delirar, sí se hace el canchero, como que dijo que robó una camioneta con $50.000. Esas son historias que le pasaron a otros pibes, él las cuenta pero las hicieron otros chicos. Nunca había dicho eso, lo dijo en la tele, no sé si para agrandarse, capaz que él lo ve bien".



La madre del niño además dijo que el lunes todavía no se había enterado de que su hijo había aparecido en televisión, pero admitió que "cuando bajo del colectivo, veo que me miraban, se codeaban, pero yo no entendía nada. Nadie me dijo nada, ninguno se acercó a decirme".



"Cuando terminó la entrevista, fue a mi casa a ver televisión. Todas las noches mira Disney Junior, se toma una taza con café con leche, come pipas y pan con manteca. Así es como se duerme", destacó Fernanda cuando en le consultaron qué había hecho el chico la noche de la entrevista con PPT.



Críticas al municipio de Lanús y la respuesta de Kravetz



En un tramo del diálogo en Radio 10, Fernanda cargó contra el municipio de Lanús, y en particular contra el secretario de Seguridad de esa localidad, Diego Kravetz, a quien involucró con una supuesta coacción contra su hijo, algo similar a lo que había afirmado Grabois en su cruce con Lanata.



Por su parte, Kravetz rechazó las acusaciones de la madre de "El Polaquito". "A nosotros nos avisaron el día anterior que iban a hacer la nota con la directora del jardín. Es una infamia y una mentira absoluta que alguien se llevó a ese chico y le dijo que tenía que decir algo. Yo no participé de eso, y nunca participaría de semejante cosa", sostuvo, en una entrevista con la misma radio.



"Con nosotros se comunicó la producción de PPT que quería ir a un jardín en Caraza, donde está este chico. Ese jardín fue robado y vandalizado, y la directora tenía necesidad de contar su historia, y los acompañamos a que le hiciera una nota a la directora. Tomó estado público el robo del jardín, por eso pensamos que querían hacer la nota con la directora del jardín", explicó.



El secretario de Seguridad de Lanús admitió que ya conocía al chico porque en febrero "estábamos haciendo un operativo de control en Puente Alsina cuando cruzó con una moto robada", y explicó que cuando "terminó la nota, escucho un comentario que me hicieron, me doy vuelta, y veo que estaba este chico, y establezco un diálogo con él, que duró un ratito. 'Acá estás regalado, si quiero te pego un tiro en la cabeza'. Así empezó el diálogo. Él me dijo una serie de cosas, y yo le dije que ese camino no va. Un rato más tarde se hizo la nota. El periodista le habló, él le habló al periodista, y de ahí surgió la nota".



Por último, Kravetz opinó que difundir este tipo de entrevistas "colabora para mejorar la situación de estos chicos", y que la función del Municipio es "tratar que el chico esté mejor y que no haga cosas malas".





Fuente: Infobae.com - Diario UNO de Mendoza