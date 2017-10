Macri anunció tres ejes de diálogo: equilibrio fiscal, empleo y calidad institucional

El presidente Mauricio Macri lanzó este lunes un plan de reformas económicas e institucionales que constituyen "acuerdos básicos de gobernabilidad" ante un auditorio multisectorial constituido por empresarios, gobernadores, gremialistas, dirigentes opositores, jueces, académicos y líderes religiosos.

"Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tiene poder, y no solo hablado de la política. Y tenemos que hacerlo en base a la confianza, con buena fe, sin doble discursos, abandonando etiquetas y prejuicios para que ese diálogo fluya", dijo durante la presentación.



El programa de cambios se planteó en tres ejes: "Responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos"; creación de "empleo de calidad y la reforma previsional" y "República y calidad institucional".



macri.jpg

"El primer eje es la responsabilidad fiscal, inflación e impuestos: no podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que comprometernos", dijo, y agregó: "El segundo eje es favorecer el empleo: necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos, que fomenten el empleo privado formal". Por último, advirtió que el tercer eje se refiere incluye reformas en la justicia y el sistema electoral.



Macri consideró que sin estas reformas, "no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni seguridad jurídica, ni competitividad empresaria, ni salida de la pobreza ni igualdad social" y aseguró que "hay que mirar el futuro y no los fracasos del pasado".



"No se tratar de ajustar o sacar, sino poder poner, de ceder en algo, para que gane el conjunto" de la sociedad, afirmó.



"Para salir dela pobreza tenemos que organizar y ser protagonistas de esta transformación, logrando consensos básicos que nos permitan trazar una hoja de ruta con estabilidad y que nos lleve a una Argentina más justa", aseveró.

cornejo con macri.jpg

"Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tiene poder, y no solo hablado de la política. Y tenemos que hacerlo en confianza, sin doble discursos, abandonando etiquetas para que ese diálogo fluya", indicó.



"Para lograr cualquier reforma es importante que haya diálogos con los representantes de cada sector. Todos tiene que ser parte de la negociación: sindicatos, gobiernos y empresas. Necesitamos sentarnos en la mesa y ver punto por punto qué se puede resolver", expresó.



Sindicatos y empleo

Macri también reclamó una reducción de las plantas de empleados de los distintos poderes del Estado y le reclamó a la CGT que se siente a dialogar.

macri 3.jpg

Ante los secretarios generales de la CGT Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, el jefe de Estado precisó que en el país hay 280 obras sociales de las cuales 240 representan el 70% de los trabajadores.

"Queremos obras sociales fuertes y bien administradas para mejorar la calidad de vida y la atención a la salud de los trabajadores y sus familias. Para eso invitamos a dialogar a nuestra dirigencia sindical".

Por último, también pidió "un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación".

"Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido", subrayó Macri, quien dijo que "cuanto más estable sea la moneda" se potenciará la economía.





Fuente: Diario UNO de Mendoza