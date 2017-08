Nació en prisión, tiene 36 años y ya pasó por 20 cárceles

Tiene 36 años, de los cuales, 21 los vivió en la cárcel. Para Matías Fuentes ya no tiene sentido su vida. Nació en la cárcel y vivió hasta los 5 años allí. Cuando su madre salió, fue obligado a robar, más que nada alimentos de algún que otro mercado.

A medida que fue pasando el tiempo, se convirtió en datero, para luego encargarse de algunos robos. Siempre con la misma regla: si lo atrapaban, él debía decir que no tenía madre, ni dirección.

Matías nació en la cárcel de Ezeiza, según el informe de Periodismo Para Todos, programa de Jorge Lanata que transmite Canal 6.

"Soy un fracaso, no valgo la pena, no vale la pena seguir viviendo. No tengo nada, no soy nadie (...). Reincido porque no hay trabajo ni ayuda de la Justicia ni del Patronato de Liberados".

lanata

"Estuve en la cárcel hasta los 5 años. Me sacaron y me llevaron a un colegio de monjas. Mi mamá, que luego recuperó su libertad, me hacía robar al principio en un mercado, como yogures, leche, para mis hermanitos. Yo tenía la obligación de traer plata a mi casa, porque sino no dormía adentro", afirmó Fuentes desde la cárcel. Contó que su mamá había armado una banda dentro de su familia y con chicos de la calle. Siguió: "A los 12 años empezó mi vida delictiva. Sacábamos información de propietarios y la pasábamos. Mi mamá me decía: 'Si caés preso no tenés mamá, no tenés dirección ni teléfono'. Por eso mi dicho era: 'Vivo en la calle'".

Matías Fuentes relató que a los 18 años cayó preso por primera vez. Al salir intentó conseguir trabajo, pero no pudo. "Al tener antecedentes se te complica. Al salir anduve golpeando puertas, pidiendo trabajo, con guantes para que no se me vieran los tatuajes, pero tuve que recurrir de nuevo a robar. En todas las oportunidades fui a buscar trabajo". Entre esos delitos, estuvo el de secuestro de una chica.

"Lo único que tenía en mi vida era mi pasado que me hizo mierda. Nada más. Y el dolor, el resentimiento y el rencor. Acá estoy con una condena de 5 años y dos meses. El 28 de octubre del 2018 me voy cumplido. Yo pasé por un montón de cosas: drogas, psiquiatra, esto, aquello, jamás pude salir del mi pensamiento: 'Soy una mierda, soy una porquería, soy un fracaso no valgo la pena, no vale la pena seguir viviendo. No tengo nada, no soy nadie", afirmó.

Y cerró: "Acá no vas a cambiar a una persona porque le des más años, peor sale: acá se trata de que vos mandes a la persona con los años que le correspondan con su delito y con la ayuda para poder revertir su situación y que salga con un pensamiento distinto".





Fuente: Diario UNO de Mendoza