Piden elevar a juicio la causa contra De Vido por la compra de trenes

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el juicio oral y público para el ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado nacional Julio De Vido por fraude agravado contra el Estado Nacional a raíz de la multimillonaria compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano a España y Portugal entre 2004 y 2005.Delgado reclamó juzgar a De Vido por supuesta "defraudación por administración fraudulenta agravada" en perjuicio de la Administración Pública al entender que el ex ministro controló "cada paso de la maniobra" y se ocupó por "formalmente aparecer en la escena lo menos posible" en una "lejanía que en realidad lo acercó" al delito cometido, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, al que accedió Télam.De Vido puso en marcha una "delegación administrativa de funciones en la Secretaría de Transporte y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pero, por otro lado, esa delegación trajo consigo el gobierno de hecho de toda esta maniobra", entendió Delgado.El fiscal remarcó que si bien "las firmas de De Vido son escasas", esa "escasez lo acercó a los hechos" y "no lo alejó" porque "conservó en todo momento el dominio de la situación".De hecho, entendió que "un fin genuino" vinculado al supuesto objetivo de reactivar la industria ferroviaria y crear fuentes de trabajo, "alojó un negociado".Por ello, aclaró que solicitó que se enjuicie a De Vido "por su participación en el diseño e implementación de dicha política pública" pero "no por la política pública en sí misma, sino porque ella envuelve comportamientos delictivos".Para el fiscal, el entonces ministro de Planificación -que consiguió la semana pasada eludir su expulsión de la Cámara de Diputados por presunto "inhabilidad moral", motorizada por el oficialismo y la oposición de 1País- instrumentó las normas y utilizó la "jerarquía administrativa de la burocracia" para "alejarse formalmente pero acercarse al máximo a los acontecimientos".De hecho, Delgado señaló que De Vido fue quien "abrió la puerta" a las maniobras a través del "marco normativo que dio pie a la firma de los acuerdos internacionales con el Reino de España y la República de Portugal", y que revela que la delegación administrativa de funciones "se desplegaba bajo la dirección del Ministro de Planificación".La compra de material rodante a España derivó en el pago de 76.l313.108.35 millones de euros por 1.040 coches, furgones y locomotoras, unidades que en muy pocos casos estaban en condiciones de circular.En el caso de Portugal, se compró a la empresa "Caminhos de Ferro Portugueses" unidades doble diesel, repuestos, locomotoras, vagones en distintos convenios por unos 25 millones de euros.De Vido ya fue enviado a juicio oral en otra investigación penal, por la tragedia del tren de Once, tiene un pedido de declaración indagatoria y detención en la causa por delitos en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio que debe resolver la Cámara Federal porteña y también está imputado en la causa Skanska, entre otras.