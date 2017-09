Pidieron indagatoria de Cristina por encubrimiento del atentado a la AMIA

Según indicó el fiscal, nuevas pruebas producidas en la causa le permitieron pedir ahora la indagatoria de Cristina Kirchner como sospechosa.

Pollicita también solicitó que sean indagados otros 14 imputados entre los que figuran el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, el líder del partido MILES, Luis D Elía; el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.