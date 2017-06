Reclaman que los elementos del ex Plan Qunita sean distribuidos "entre los más humildes"

Una acción de amparo para que se reparta entre "los más humildes" los kits del denominado Plan Qunita, implementado durante la última etapa de la administración kirchnerista y por el que fueron procesados funcionarios de ese gobierno, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, fue presentada ante el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, informaron hoy fuentes judiciales.



Las fuentes precisaron que la demanda fue impulsada por el abogado Daniel Igolnikov, quien propuso que esos elementos, retirados de circulación porque el juez federal Claudio Bonadio consideró que constituían un "riesgo" para sus destinatarios, lo que luego fue descartado, sean distribuidos "entre los hogares más humildes, en cuyo seno haya nacido un lactante".



El letrado fundamentó su derecho a peticionar porque, sostuvo, según la ley, "cualquier ciudadano puede promover un amparo cuando se violan los derechos de la niñez".



"El derecho de los bebés a no ser víctimas de muerte súbita está por encima de cualquier otro", enfatizó Igolnikov en su presentación.



"Pido que sin más trámite se ordene repartir las Qunitas", sostuvo el letrado.



En noviembre pasado, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud Daniel Gollán, acusados de presunta "administración fraudulenta" por sobreprecios en la implementación del Plan Qunita, destinado a proveer de un kit de productos para el bebé a madres carenciadas.



En el expediente fueron procesadas un total de 18 personas, entre ellas -además de Fernández y Gollán- el ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak.



Para la acusación, el plan generó un perjuicio económico "considerable" a las arcas del Estado ya que la partida presupuestaria librada fue de 1.097 millones de pesos para 140.000 kits, cuando la prevista originalmente para la operación era de 675 millones para 150.000 kits.



La denuncia original había sido presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña en base al cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos a madres beneficiarias de planes sociales.



De acuerdo a la acusación, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.



Los empresarios acusados pertenecen a Compañía Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Fassano SRL.



Desde entonces, varios miles de kits del Plan Qunita están apilados en un galpón por orden de Bonadio, pese a que su utilización no implica riesgo y al requerimiento de que sean distribuidos a madres de escasos recursos.