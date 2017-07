Stolbizer afirmó que no tomarían juramento a Cristina si resultara electa

En diciembre de 2001, la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner , se opuso a la asunción de Raúl 'Tato' Romero Feris en el Senado, con el argumento de que el ex Gobernador de Corrientes tenía "16 procesamientos firmes (y) dos condenas".Este fragmento de la historia argentina fue llevado a la discusión que este miércoles se llevó a cabo en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde, con los argumentos que Cristina Kirchner usó en 2001, la diputada del GEN y aliada del massismo Margarita Stolbizer advirtió que la Cámara de Senadores podría impugnar la admisión de la ex Presidente como senadora nacional debido a sus procesamientos judiciales pendientes de resolución.Durante su intervención en la comisión donde se discutió el proyecto de expulsión del diputado y ex ministro Julio De Vido , Stolbizer leyó un fragmento de un discurso de la ex mandataria del 17 de diciembre de 2001, cuando la entonces senadora se oponía al ingreso al cuerpo Raúl Romero Feris, sobre quien pesaban varias procesamientos."Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública acarrearía un escándalo difícil de superar y podría herir de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad", advertía en ese momento Cristina Kirchner.Stolbizer se hizo eco de esta postura de la ex Presidente y aseguró que esas palabras aportan "un muy buen fundamento para considerar la admisión de futuros legisladores con procesos penales al Congreso de la Nación". En ese sentido, Stolbizer consideró que la Cámara baja debería haber considerado los antecedentes morales de De Vido antes del "momento de admitirlo" como diputado."Todas estas situaciones particulares sobre De Vido debieron haber sido motivo de una consideración previa al momento de admitirlo cuando la Cámara debió haber evaluado las condiciones de viabilidad moral, por lo tanto, no comparto la inhabilidad moral para este caso", destacó Stolbizer.La diputada acusó además al oficialismo de "agitar como un fantasma la figura de De Vido" para un "aprovechamiento electoral" con el objetivo de "ocultar otro tipo de situaciones" que exponen al Gobierno actual. Sin embargo, a pesar de que declinó acompañar la estrategia de Cambiemos que apelaba a la figura de "inhabilidad moral", Stolbizer se pronunció a favor de la exclusión del ex ministro kirchnerista: "A mí me lleva a compartir la exclusión (de De Vido) la convicción sobre una multiplicidad de conductas irregulares en perjuicio de la administración pública que afecta en términos institucionales a esta cámara", fundamentó.