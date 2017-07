Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro de los choferes de micros

El Ministerio de Trabajo dictó esta mañana la conciliación obligatoria en el conflicto con los choferes de micros de larga distancia, y de esta manera se levantó el paro de 48 horas que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iba a realizar este fin de semana.

Fuentes de ese gremio señalaron a NA que la conciliación se dictó por un plazo de 15 días.

Los choferes reclaman un aumento salarial del 21%, pero los empresarios del autotransporte aseguran que las compañías del sector "se están cayendo a pedazos".

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se quejó por la falta de un acuerdo en paritarias y aseguró, también, que el gremio no tolerará despidos, aunque reconoció una baja en los ingresos de los empresarios.

"Estábamos en plena negociación paritaria y nos encontramos con que traen una reestructuración del transporte en general, y en eso estamos incluidos nosotros con un 20% de despidos", manifestó Fernández.

"Nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que en esta reestructuración estén incluidos los trabajadores".

La UTA había anunciado ayer un paro nacional de los trabajadores de micros de larga distancia por 48 horas, entre las 0:00 del próximo sábado y las 24:00 del domingo, luego de que fracasaran las negociaciones paritarias para acordar el salario del sector.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Rivadavia, Fernández manifestó su deseo de que "el Gobierno, la Secretaria de Transporte con el Ministerio de Trabajo encuentre alternativas para poder alcanzar una solución".

"Antes de despedir, busquemos y encontremos soluciones", agregó.

El dirigente explicó que la reestructuración del transporte de larga distancia implica el despido de un 20% de la planta de trabajadores.

Por su parte, el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, se quejó por la falta de acuerdo en paritarias.

"El sector empresario no hace ningún ofrecimiento y no podemos seguir así. Además, hay una reestructuración que no está clara y que trae aparejada pérdida de puestos de trabajo. Es una situación compleja, pero los trabajadores no podemos ser los financistas de la empresa", dijo el sindicalista.



En declaraciones a radio El Mundo, Calegari sostuvo que "no podemos seguir trabajando sin tener una recomposición salarial parecida al índice de la inflación. Nosotros hicimos un acuerdo salarial del 21% para corta y media distancia y estamos pidiendo lo mismo para larga distancia".

Desde el sector patronal, el presidente de la Cámara Empresaria de Trasporte de Larga Distancia, Mario Verdeguer, comentó que la medida de fuerza obedece "a varios motivos".

"El transporte de larga distancia se viene cayendo a pedazos: en los últimos cinco años, hubo una pérdida de pasajeros por la crisis que afecta al país, por la competencia del transporte aéreo con fuertes promociones y por una serie de desaciertos que ha hecho que nosotros trabajemos a pérdida", graficó el empresario.

En declaraciones radiales, Verdeguer puntualizó que la tarifa de los micros de larga distancia "está fijada por el Estado y lamentablemente se ha visto desvirtuada por la quita de los subsidios. Nosotros no podemos pagar los salarios en tiempo y forma. Pero vamos a poner toda la responsabilidad y compromiso social frente a los usuarios".