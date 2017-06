Tragedia en la Cuesta: Dietrich se desligó de la falta de controles en las rutas

El ministro de Transporte , Guillermo Dietrich, debió visitar Mendoza para anunciar un vuelo directo a Panamá, sin embargo, el tamaño de la tragedia sucedida en San Rafael lo obligó a cambiar todos los planes y directamente referirse al tema. Así, el funcionario anunció los dos días de duelo nacional decretados por la Presidencia, destacó el accionar de la Provincia en cuanto al sistema sanitario y acto seguido, volcó toda la responsabilidad de los hechos a la empresa.





No explicó ni qué controles debieron funcionar durante todo el trayecto que hizo este micro –desde Buenos Aires a Mendoza– ni qué sucedió en el único control realizado por Gendarmería en El Sosneado y luego del cual se lo dejó seguir. Tampoco explicó por qué el micro, sin tener habilitación, seguía circulando en la ruta.





En los breves minutos que dispuso para estar con los medios confirmó parte de la información que existía desde las primeras horas de ayer sobre el origen el vehículo y de la hipótesis de que el conductor, Damián Pinelli, conducía a alta velocidad.





Dietrich indicó que la documentación encontrada en el micro es apócrifa y amplió el concepto al comentar: "El colectivo no tenía habilitación para viajes de turismo interjurisdiccional" (es decir, para salir de la provincia de Buenos Aires).





tragedia-san-rafael-2.jpg " id="1719332-Libre-580818048_embed"> " id="1719332-Libre-580818048_embed"> "Los controles se han incrementado, pero lamentablemente esta realidad existe. Había documentación adulterada en el colectivo" (Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación).





Agregó: "Los primeros análisis indican que había exceso de velocidad en una ruta de montaña, donde hay que conducir con prudencia" .





El ministro se excusó ante la reiteración de las consultas sobre cómo un micro que tenía vencida su autorización para ser empleado burló todos los controles previstos por la CNRT. Sólo comentó: "Los controles se han incrementado, pero lamentablemente esta realidad existe. Había documentación adulterada en el colectivo y es parte de lo que ahora tiene la Justicia".





En este punto, contradijo lo expresado por el juez Pablo Peñazco, quien sostuvo: "No hay sospechas de adulteración documental". Además, el magistrado manifestó que todos los pasajeros viajaban sentados y que el micro tenía cinturones de seguridad.





Asimismo, explicó el ministro Dietrich que existe un 0800 destinado a empresas que venden viajes estudiantiles al que cualquier persona con dudas puede llamar y pedir que sea revisado determinado micro. En este caso, esa llamada no ocurrió y por lo tanto, no hubo ninguna revisión preliminar al viaje, una vez más, deslindando responsabilidades.





"Lamentablemente, este control no se solicitó porque este vehículo era un vehículo irregular. Sabemos que, por lo menos, un control de Gendarmería lo paró y que tenía una cédula de la Provincia de Buenos Aires, que no es para hacer viajes por fuera de esa provincia, pero creo además, que esta habilitación tampoco está vigente, pero no lo puedo confirmar".





Por último, remató su presentación indicando: "El micro no tenía habilitación de la CNRT y un listado que tenía con el membrete de la CNRT es apócrifo" .





Cornejo y la ley de tránsito

En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo, momentos antes había comentado sobre las consecuencias del terrible accidente. Dijo: "Hay que ser más estrictos en el poder de policía del Estado" y solicitó una ley de tránsito más dura de la que rige actualmente en la provincia, llevando agua para su molino, ya que en la Legislatura espera la aprobación un proyecto suyo.





tragedia-san-rafael-3.jpg " id="1719333-Libre-1016156854_embed"> " id="1719333-Libre-1016156854_embed"> "En todos los aspectos hay una falta de control del Estado, que no ejerce plenamente del poder de policía en las rutas" (Alfredo Cornejo, gobernador).





Cornejo afirmó: "En todos los aspectos faltan controles, desde el vandalismo en una plaza hasta en los accidentes trágicos, porque hay una falta de control del Estado, que no ejerce plenamente del poder de policía en las rutas".