Tras la polémica reforma laboral en Brasil, Argentina analiza cambios

La reforma laboral aprobada en Brasil podría trasladarse a Argentina. Lo que hasta ahora era algo que se confirmaba con pinzas, tomó trascendencia durante la Cumbre del Mercosur , aunque no sería tan profunda.

En el cónclave que reunió a ministros de Economía de los países del Mercosur, una posible flexibilización fue tomando fuerza. Esta llegaría a Argentina después de las elecciones, según versiones publicadas los últimos días por medios nacionales, que citan a fuentes de la Casa Rosada.

Según explicó el ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, "uno de los factores que afectan la competitividad es el laboral. Hay que bajar los costos tributarios, la presión fiscal y los costos laborales", señaló el funcionario provincial.

La idea de una reforma laboral está en la cabeza del gobierno nacional desde hace tiempo. De hecho, el grado de litigiosidad ha sido muy criticado por el gobierno de Macri, que ha impuesto medidas tendientes a que se reduzca el nivel de porcentaje.

La reforma en Brasil propicia los convenios individuales por sobre los colectivos, entre otros aspectos. En Argentina, si bien, no sería tan profunda, este punto también formaría parte de la reforma, sin embargo, Nieri prefirió no dar precisiones e indicó: "Eso sería muy específico, no conozco la materia. Identificamos ese aspecto y los especialistas en material laboral tendrán que ver de qué manera".