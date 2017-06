Un piloto cantó "Despacito" y bloqueó la torre de control de Ezeiza durante 15 minutos

La torre de control del aeropuerto internacional de Ezeiza estuvo bloqueada durante 15 minutos porque un piloto trabó accidentalmente las comunicaciones y se quedó cantando la canción "Despacito", el éxito viral de Luis Fonsi.



En un audio que se difundió este viernes, se puede escuchar a parte de la tripulación de un avión Cessna cantar el tema, entre chistes y malas palabras. El hecho duró unos 15 minutos hasta que desde la torre de control lograron comunicarse con el piloto y le advirtieron que tenía trabado el botón "push to talk" (apretar para hablar).



"Señor, bloqueó la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos y se escuchó todo", le explicó una controladora aérea desde la torre de control al piloto cuando logró establecer contacto.



"Disculpe, se había trabado el PTT del micrófono", le respondió el tripulante.



Distintos especialistas aeronáuticos explicaron que aunque no corrió riesgo ningún vuelo, sí hubo demoras, ya que los aviones debieron esperar en un punto cercano al aeropuerto antes de aterrizar.



No trascendió la empresa ni el número de vuelo que protagonizó el incidente.





Fuente: Diario UNO de Mendoza