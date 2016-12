¿Palito para alguien? "Cuatro amigos y un gran capitán" ganaron la Davis

Juan Martín del Potro, figura fundamental del equipo argentino que obtuvo el pasado domingo la Copa Davis al vencer a Croacia de visitante (3-2), aseguró al arribar al país con el resto de sus compañeros que el triunfo es de un grupo conformado por "cuatro amigos y un gran capitán".

"El triunfo lo consiguió un grupo de cuatro amigos, con un gran capitán (Daniel Orsanic) que tiene un gran grupo de trabajo atrás, de la grandeza de esto nos vamos a dar cuenta con el tiempo, vamos a tomar consciencia de que es un hecho histórico para el deporte argentino", dijo Del Potro.



El equipo argentino conformado por Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, con la capitanía de Orsanic y Mariano Hood como subcapitán, arribó esta mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza, con la salvedad de que Pella lo hizo en otro vuelo, ya que viajó con su familia, con 15 minutos de diferencia.

Del Potro no tuvo dudas al expresar que 2016 es el mejor año de su carrera: "No puedo pedir más ni ganarle a nadie más tampoco. Es el año más importante en lo emocional y deportivo, con la medalla olímpica y la Davis. Mi muñeca no está todavía de la mejor forma, no tengo preparador físico ni entrenador, pero tengo un grupo de compañeros que sacaron lo mejor de mí".

Argentina venció 3-2 a Croacia y Del Potro cree que la victoria se gestó a partir "de que cada uno de nosotros dio lo mejor, con la ilusión de obtener un buen resultado y dejar al país representado de la mejor manera, por eso se logró una buena onda con la cual se pudo hacer realidad esta victoria".

Hace un año Del Potro no tenía en claro su futuro y el presente lo tiene lleno de gloria. Al respecto, recordó que "a fin de 2015 no estaba bien de la muñeca y brindé a fin de año sin saber cuándo y dónde iba a jugar al tenis. Hoy el sueño se hizo realidad, cumplí como tenista y ser humano. En la última cena en Zagreb les dije a mis compañeros que ellos me ayudaron a conseguir esto y que ahora voy a poder dormir tranquilo al ganar la Davis".

Del Potro dejó en claro que será "complicado igualar este 2016. Será difícil hablar de nuevos objetivos y motivación, este año sumé los Juegos Olímpicos y la Copa Davis y conseguí las dos cosas, medalla en Río y la Davis. De chico soñaba con ganar el US Open y lo logré, ahora mi muñeca aguantó este fin de semana cuando más lo necesitaba y sólo doy gracias de poder jugar al tenis cuando quiero".