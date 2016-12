Palpitando el Superclásico

Ambos saben lo que es afrontar un encuentro de tamaña dimensión como lo es el River Boca . Los mendocinos Jesús David José Méndez (actuó en los dos equipos) y Carlos Daniel Moya (ex Xeneize) se refirieron al partido del domingo y, por supuesto dejaron sus sensaciones de los que le dejó el superclásico."Jugar un clásico es lo más lindo que hay, es algo que uno siempre sueña de chico. Cuando era chico mientras jugaba en la canchita del barrio recuerdo que iba relatando la jugada y en ese momento trataba de imitar a un jugador y soñaba con hacer un gol y ver toda la gente de tu equipo acompañándote y gritando o", arrancó diciendo Méndez.Luego agregó: "Gracias a Dios jugué los clásicos más lindos de la Argentina y disfruté de todos, que son distintos. Éste va ser uno más que quedará en la retina de cada hincha y quedará en la historia. Espero que sea en paz y que sea un lindo partido, que se juegue bien al fútbol, no importa quién viene mejor. En ese momento en que pita el árbitro queda todo atrás y es el momento en donde uno debe estar concentrado al máximo y dar todo porque lo ve todo un país"."Que gane el mejor, jugué en los dos equipos y a ambos les estoy muy agradecido. El que recuerdo es el último que ganamos con Boca 1 a 0 en cancha de River y también uno que jugué en cancha de Boca que ganamos 2 a 0 goles de Medel", señaló el humilde volante del Toluca mexicano.Moya expresó: "Nos juntaremos a comer con la banda, con Bati (Batistuta), el Negro Villarreal, Juan Simón, Quique Hrabina, Luisito Abramovich, Dieguito Latorre, el Cai Aimar y Pico. Obviamente que el tema de conversación será el River-Boca".Posteriormente el cordial Carlitos, señaló: "Viví los superclásicos de distintas formas. Los momentos en que estás con una racha positiva te sentís optimista, muy seguro y sabiendo que las cosas te van a ir bien . Cuando venís con una racha negativa sabés que la única opción de revertir todo es ganarlo. La única opción es ganar y la única opción que tiene Boca es ganar siempre, estés como estés y en la competencia que estés. Eso es lo lindo de los clubes grandes y es lo que le pasa a River"."Veo que Boca ha mejorado en su juego, pero no veo su línea de juego. Y River mantiene un entrenador con las convicciones claras que seguramente estará abierto para demostrar todo su potencial", añadió."Casi siempre en estas mismas situaciones el empate es lo más factible. Lo grandioso de todo esto es que más allá de todo lo que está pasando en el país, es lindo es llegar y disfrutar de un clásico que no sólo es argentino, sino de interés mundial", dijo.Y afirmó: "Empezaremos a recordar millones de historias y de situaciones y sentimientos que vivimos. Siempre conté el partido que River venía super bien, primero en la tabla, nosotros veníamos muy, muy mal, y tuvimos que jugar en la cancha de ellos y no fue La Doce. Fue la única excepción en la historia. Nos juntamos en la manga y dijimos, 'es la única opción que tenemos de volver a estar arriba y llevar este escudo adonde se merece. Ganamos 2 a 0 y sentimos orgullo. Los goles los hizo el Betito Acosta".

El Superclásico entre River y Boca se podrá ver en Cana Siete Mendoza, en calidad HD, totalmente gratis.