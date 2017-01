Para tener cuidado, los síntomas del golpe de calor

Ante las altas temperaturas que se anticipan, el ministerio de Salud emitió recomendaciones para prevenir golpes de calor, que si bien afectan a personas de cualquier edad, los grupos de mayor riesgo son los niños, que no manifiestan sus síntomas con facilidad y los mayores de 65 años.



Ante dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia, piel enrojecida, caliente y seca, respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42 grados centígrados), se deberá actuar de la siguiente manera:



-Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Hacer que mantenga la cabeza un poco alta.



- Intentar refrescarlo mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada, y solicitar ayuda médica.



-En caso de urgencia llamar al 107 (SAME).



Para evitar los efectos del intenso calor se recomienda:



- Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.



- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas).



- Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.



- Evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas.



- Reducir la actividad física.



- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.



- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos mencionados pueden prevenirlo y contrarrestarlo.