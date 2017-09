Pekerman, al frente de los juveniles

Embed

pejerman dt.jpg El cuerpo técnico de José Néstor Pékerman.



pekermandt1.jpg Campeones en Argentina.



nicomedina00.jpg Nico Medina, campeón del mundo en el 1997, hoy manager de Independiente Rivadavia.



Lucio A. Ortizortiz.lucio@diariouno.net.arLlegó a su fin el trabajo de Mostaza Merlo en los seleccionados juveniles de la AFA . Había asumido cuando Alfio Basile dirigió la Selección mayor en su primera etapa, pero no hubo resultados positivos con los combinados menores.El Comité de Evaluación abrió la recepción para recibir propuestas con los planes de trabajo.El hombre nacido en Villa Domínguez, en Entre Ríos, el 3 de setiembre de 1949, se sentía capacitado y presentó un sobre con su propuesta laboral en la AFA. A los 12 años su familia se mudó a Buenos Aires y comenzó a jugar al fútbol en las inferiores de Argentinos Juniors. Con 16 años debutó en la primera división, en 1966. Se mantuvo durante 10 años alternando muchas veces el puesto de titular y tuvo el placer de tocar el balón con un chico llamado Diego Armando Maradona, cuando debutó en el '76. Al año siguiente se fue a Independiente de Medellín y allí dejó la actividad.José Néstor Pekerman comenzó a dirigir las inferiores de Chacarita Juniors y luego fue a Argentinos Juniors , en donde se mantuvo por 10 años.En 1992 recibió un llamado de Colo Colo de Chile para trabajar con las inferiores. Hizo una gran labor con jugadores que tenían gran proyección. Ocho de ellos serían terceros con Chile, en el Mundial sub17, en Japón 1993. Reclamaba en el club albo que sus juveniles fueran promovidos a la división superior. No tuvo eco.Dejó Colo Colo en 1994 y volvió a Argentina. Fue cuando decidió proponerse para el cargo de director técnico de los juveniles. Y el día que comenzaba la primavera, el 21 de setiembre del '94, decía José cuando se enteró que su plan era el ganador: "Es una satisfacción saber que mi propuesta fue la de mayor aceptación".Comenzaba la etapa más brillante con los juveniles argentinos de la categoría sub 20. Se clasificaba al Mundial de Qatar en 1995.La final fue el 28 de abril contra Brasil en el estadio de Doha ante 65 mil espectadores, Argentina ganó 2 a 0 con goles de Leonardo Biagini y Francisco Guerrero.Argentina se consagraba por segunda vez campeona del mundo de la categoría luego de Japón 1979.Lograba el Sudamericano de Chile 1997 y tenía el ticket par el Mundial de Malasia de se año.Argentina con Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme , Pablo Aimar y Diego Placente, le ganó a Uruguay la final por 2-1, el 5 de julio con tantos de Cambiasso y Quintana. En 1999 lograba el Sudamericano, pero en el Mundial de Nigeria, quedó eliminado en octavos de final.Con los chicos del sub 17 fue tercero en el Mundial de 1995 y en el '97 Argentina quedó afuera en cuartos de final.Tendría su revancha en nuestro país en el Mundial sub 20 de 2001. Con Andrés D'Alessandro y Javier Saviola dentro de un gran equipo, Pekerman festejaba su tercer título de campeón mundial sub 20 en casa, en el 3-0 contra Ghana, en Vélez Sarsfield.El hombre de aspecto y de conducta calmos había llevado a la Albiceleste a ganar 3 de 4 Mundiales sub 20.El proyecto de 1994 tuvo sus resultados a corto plazo. Fue brillante y triunfador.1-Joaquín Irigoytia (River Plate)12-Gastón Pezzuti (Racing Club)Defensores2-Sebastián Pena (Argentinos Juniors)3-Federico Domínguez (Vélez Sársfield)4-Gustavo Lombardi (River Plate)6-Juan Pablo Sorín (Argentinos Juniors)13-Diego Crosa (Newell's Old Boys)14-Cristian Díaz (Platense)5-Mariano Juan (River Plate)8-Guillermo Larrosa (Gimnasia La Plata)9-Carlos Arangio (Racing Club)10-Ariel Ibagaza (Lanús)15-Andrés Garrone (Rosario Central)16-Julio Bayon (Rosario Central)17-Walter Coyette (Lanús)7-Francisco Guerrero (Independiente)11-Leonardo Biagini (Newell's Old Boys)18-Raúl Chaparro (Ferro Carril Oeste)DT: José Pekerman1-Leonardo Franco (Independiente)12-Cristián Muñoz (Sarmiento de Junín)Defensores2-Leandro Cufré (Gimnasia La Plata)3-Walter Samuel (Newell's Old Boys)4-Juan José Serrizuela (Lanús)13-Fabián Cubero (Vélez Sársfield)14-Diego Placente (Argentinos Juniors)18-Lionel Scaloni (Estudiantes de La Plata)5-Esteban Cambiasso (Argentinos Juniors)6-Diego Markic (Argentinos Juniors)8-Juan Román Riquelme (Boca Juniors)11-Pablo Rodríguez (Argentinos Juniors)16-Nicolás Diez (Racing Club)7-Diego Quintana (Newell's Old Boys)9-Bernardo Romeo (Estudiantes)10-Pablo Aimar (River Plate)15-Martín Perezlindo (Unión de Santa Fe)17-Sebastián Romero (Gimnasia La Plata)DT: José Pekerman1-Germán Lux (River Plate)18-Wilfredo Caballero (Boca Juniors)Defensores2-Nicolás Burdisso (Boca Juniors)3-Julio Arca (Sunderland, Inglaterra)4-Mauro Cetto (Rosario Central)6-Fabricio Coloccini (San Lorenzo)12-Ariel Seltzer (Argentinos Juniors)13-Diego Colotto (Estudiantes de La Plata)5-Nicolás Medina (Argentinos Juniors)8-Oscar Ahumada (River Plate)10-Leandro Romagnoli (San Lorenzo)11-Maximiliano Rodríguez (Newell's O.B.)14-Leonardo Ponzio (Newell's Old Boys)15-Andrés D'Alessandro (River Plate)7-Javier Saviola (River Plate)9-Esteban Herrera (Boca Juniors)16-Mauro Rosales (Newell's Old Boys)17-Alejandro Domínguez (Quilmes)19-Sebastián Bueno (Sarmiento de Junín)DT: José Pekerman