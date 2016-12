Pérez Gasul y su voto en AFA: "estaremos con el candidato que apoye las ligas del interior"

Alberto Pérez Gasul adelantó en entrevista con el noticiero de Canal 6 su intención de ir por una reelección como presidente de la Liga Sanrafaelina para mantener la representación en la Asociación del Fútbol Argentino, que atraviesa una crisis profunda.

"Mi intención es seguir porque esto me permite estar en AFA y estar en la mesa chica siendo delegado federal en Cuyo, de otra manera sería imposible", dijo el dirigente que lleva 23 años al frente de la entidad local.

Aunque durante el 2015 apoyó la candidatura de Marcelo Tinelli, ahora considera que tanto éste como Luis Segura (ex presidente interino) no estaban capacitados para presidir la AFA. "Hoy Tinelli no tiene consenso y creo que no cuenta con más de 15 votos".

Cree que actualmente "no hay candidatos firmes u oficiales", por lo que "esperaremos y estaremos con aquel que nos dé mayor seguridad al interior del país".

En ese marco, Pérez Gasul se sumó a un grupo de 40 asambleístas que pujan por una mayor participación del ascenso metropolitano y de las ligas de las distintas regiones del país.

"Históricamente en AFA el poder lo tuvieron los clubes de Primera A, pero hoy después de muchas reuniones del ascenso y del interior hemos logrado hacer un bloque en común. Entonces tenemos los votos en asamblea como para poder imponer condiciones. Uno las condiciones fundamentales es el fortalecimiento de las ligas del interior del país porque son las generadoras de materia prima para el fútbol profesional", agregó Pérez Gasul.

Además, "pedimos la independencia económica del Consejo Federal del Fútbol con AFA y de ahí mantener ligas y poder bajar dinero a los distintos puntos del país para fortalecer fundamentalmente los torneos locales y el trabajo en divisiones inferiores".

Novedades en la Liga local

El presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol informó que el 12 de marzo comenzarán los torneos de los más pequeños (8 a 11 años) y "la idea es jugar 38 fines de semana".

Además, en 2017 la entidad incorporará "equipamiento nuevo para hacer el carné de los jugadores que va a llevar la foto impresa y se le va a hacer un seguro que va a cubrir cualquier tipo de lesión o gasto médico y farmacéutico".

Explicó que ese seguro se cobrara junto con el carné y con ello "estamos asegurando más de dos mil chicos".