Polémica con las grúas en Buenos Aires: se llevaron un auto con un niño de 7 años adentro

El hecho ocurrió el miércoles pasado, adonde llegó la mujer para ayudar a un indigente que había conocido el día anterior y que lleva más de 10 años viviendo en la calle.





"Santino se había dormido y como no podía despertarlo, bajé y lo dejé adentro, Me aseguré que tenga aire y por eso bajé un poco las ventanillas", indicó Miriam, en declaraciones a la prensa.

La grúa le llevó el auto con el hijo adentro



De acuerdo con el relato de la mujer, cuando volvió y no encontró el rodado pensó que se lo habían robado. "Empecé a gritar cuando no vi el auto, pero las personas que vieron la situación me dijeron que se lo había llevado la grúa y ellos me prestaron plata para poder ir a buscarlo", indicó.





Al llegar a la playa de estacionamiento ubicada detrás de la Facultad de Derecho para retirar su vehículo, la mujer contó que que en principio "no encontraban el auto".





En medio de su desesperación, el vehículo fue ubicado y el menor seguía durmiendo. "Se despertó cuando lo abracé. Fue un milagro, no se enteró de nada", dijo.





La mujer mencionó que luego llamó a su novio y cuando exigieron que les dieran un comprobante en el que decía que habían acarreado el auto sin mirar que había un chico de 7 años en su interior le dijeron que necesitaban de una denuncia policial.





"Cuando consigo a un Policía, me cambiaron la versión y me dijeron que me van a hacer una denuncia por abandono de persona", señaló. Aseguró que nadie le pidió disculpas por la situación y que tuvo que pagar 750 pesos por el acarreo del auto.





"Ya hice una denuncia en la comisaría, porque ahí no me tomaron nada. Denuncié que se llevaron el auto rápido sin mirar si había una persona adentro con la desesperación de facturar", afirmó.





Fuente: Noticias Argentinas - Diario UNO de Mendoza



