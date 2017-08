Así fue el ataque piraña a dos jóvenes a la salida de una fiesta

Un gran grupo de adolescentes quedó grabado por las cámaras de seguridad de una estación de servicio de Luján, donde atacaron como pirañas a dos personas y les sacaron todas sus pertenencias. El dueño de la estación indicó que no es la primera vez que ocurre esto y que la Policía no puede hacer nada porque se trata de menores de edad.



Este hecho ocurrió a las 6 del sábado pasado en la estación YPF ubicada en Panamericana, frente al pub Desert, en Luján, donde cerca de 40 chicos se abalanzaron allí para atacar a dos personas a quienes les robaron sus pertenencias.



Guillermo Nievas, dueño de la estación, indicó a este portal: "La preocupación nuestra es por lo que generan las fiestas de menores y pasa esto en la estación. Es un tema social y necesitamos una ayuda para contener esto de alguna manera".





Ataque 1

Dijo que en la noche del viernes pasado se hizo una fiesta conocida como "M-17", y que cuando los adolescentes salieron de allí ocurrió este ataque masivo.



"Es entre ellos mismos, se pelean, se genera esta disputa y que la Policía no da abasto porque son menores y no los pueden tocar", explicó Nievas.



"Nosotros tenemos la custodia de un policía que cuando se quiere meter no puede porque son 40 chicos que están insultándolo y no puede hacer nada porque son menores", agregó el dueño de la estación.





Ataque 2

Contó que no es la primera vez que ocurre y que en otras oportunidades le tiraron piedras a los móviles de la Policía: "Salieron de la fiesta, estaban esperando el micro, prendieron fuego, la custodia que tenemos llamó a la Policía y le tiraron piedras a la patrulla".



Para Nievas es necesario encontrar una solución: "Creo que se puede frenar controlando más la fiesta o esperando cuando salen que haya más policías, quizá tienen que poner un puesto más abajo donde está la estación. De alguna manera hay que controlar".



Además dijo que estos chicos que aparentemente salen descontrolados de las fiestas, "atacan a la gente que sale a trabajar. Atacaron a un hombre que iba a trabajar en bicicleta a las 6 de la mañana y lo persiguieron y tiraron piedras".