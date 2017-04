Delincuentes robaron 3 millones de pesos del Casino del Tupungato

Un botín de 3 millones de pesos del Casino de Mendoza , de Tupungato , fue robado por delincuentes que habrían hecho un sigiloso "trabajo" en el lugar para no ser detectados. Investigan cómo los ladrones accedieron a la bóveda blindada.El hecho fue registrado en la mañana de este miércoles cuando los empleados llegaron al Casino de calle Belgrano, en pleno centro tupungatino, y detectaron que la bóveda del tesoro estaba abierta.La investigación comenzó de inmediato y allí mismo surgieron algunos datos llamativos, debido a que al parecer el tesoro no había sido cerrado cuando terminaron de trabajar en la madrugada.Además, el sistema de cámaras de seguridad no funcionó por completo debido a que las que están ubicadas en ese sector habrían estado desconectadas, por lo que el movimiento que hicieron los bandidos en el interior del Casino no quedó registrado.Al parecer la investigación apunta a algunos empleados que pudieron ser cómplices y hacer la inteligencia para que se pudiese realizar el robo de 3 millones de pesos.