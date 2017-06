Dramático relato de una joven que pudo ser secuestrada

El hecho ocurrió cerca de las 18 cuando la joven caminaba por esa zona de la ciudad y de una Toyota Hilux negra con sus vidrios polarizados bajó un hombre de pelo canoso y la invitó a subir.

La joven rechazó la propuesta y el hombre la tomó de uno de los brazos y a la fuerza le intentó subir a la camioneta donde estaba otro hombre de pelo largo.

"Empecé a gritar y a llorar para que alguien me ayudara" dijo la joven y agregó que "por suerte paró un motociclista que se quitó el casco y lo usó para golpear al agresor".

Esa ayuda le sirvió para escapar rumbo al centro de la ciudad donde se encontró con su cuñada. "Estaba muerta de miedo, nunca me había pasado esto acá en San Rafael".

Es que la joven, oriunda de Buenos Aires, se vino a vivir con sus abuelos que también migraron de la capital por hechos de inseguridad.

"No me animé a hacer la denuncia por miedo aunque mis abuelos me pidieron que la haga", dijo preocupada y mencionó que "a una amiga también se la quisieron llevar, estos mismos hombres que usaron la Toyota Hilux".

En este escenario, la joven no quiso mostrar su cara ni revelar su identidad. "Estoy en shock todavía y me cuesta salir sola a la calle".

Lo cierto es que la joven iba a evaluar en estas horas si acercaba a la Comisaría para denunciar el grave hecho que le tocó vivir.











