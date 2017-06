El profe de la tragedia no recuerda lo que pasó y cree que se accidentó en la nieve

"Claudio piensa que se accidentó en la nieve. Recuerda que estaban en la nieve con los chicos y después no recuerda más nada", sostuvo Pablo, hermano del profesor de la academia de baile Soul Studio del municipio Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, que sufrieron el trágico accidente en San Rafael.



"Me hace preguntas básicas, si es de día, si es de noche, dónde estamos, si estamos en Buenos Aires", detalló Pablo Giménez, quien agregó que Claudio no puede "hilar una conversación. Él no sabe todo lo que pasó, no sabe que hubo pérdidas, piensa que solo él está así".



El profesor de la academia de baile, internado en el Hospital Español de San Rafael, sufrió una fractura de cadera severa, por lo que prácticamente no puede moverse: "Esto de la cadera lo inmoviliza y le da muchísimo dolor cuando se tiene que mover. No puede sentarse, está todo quebrado. Quiero que mi hermano respire bien, tiene neumotorax, le sale sangre del pulmón por los golpes que sufrió".



Embed

Ante esto Pablo sostuvo: "Gracias a la gente de la guardia del Hospital que lo salvaron ahí. Por lo que se, después del accidente mi hermano estaba tirado gritando que ayudaran a la gente".



El hermano del profesor de baile dijo que según el relato de las mamás con las que él pudo hablar, Claudio "iba caminando por el pasillo del micro y ahí es cuando sucedió el accidente. El chofer empezó a acelerar y empezaron todos a gritar 'pará, pará, pará'. Pero el muchacho aceleraba. El tipo quiso matarse, es lo que dicen las madres".



Embed

"Yo no puedo creer todo esto que sucedió. Lo lamento mucho por todas las familias, por todas las nenas. Es muy doloroso no poder hablar con mi hermano y que me cuente cosas", dijo Pablo Giménez a Radio La Red Mendoza.