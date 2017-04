Encontraron un cráneo humano debajo de un puente

El lunes los alvearenses se vieron sorprendidos por una tormenta de viento, lluvia y granizo. Pero el martes el asombro no disminuyó un ápice.

Un empleado municipal encontró un cráneo humano debajo de un puente en una acequia.

El macabro hallazgo se dio alrededor de las nueve de la mañana a la altura de Colón 356 en el distrito de Bowen.

El resto óseo fue recogido por la policía y el conjuez de Instrucción Ignacio Olmedo ordenó que sea enviado al cuerpo médico forense para que sea sometido a pericias.

Después de la tormenta granicera que tomó a todos los habitantes por sorpresa en la noche del lunes, con 20 milímetros de agua caída en poco más de 10 minutos, a primera hora de la mañana se desplegaron las cuadrillas de municipales para limpiar las hojas y despojos que se amontonaron en los canales y acequias urbanas.

Como un día más de trabajo, uno de los obreros de la delegación metió su pala debajo de un puente y fue grande el susto que se llevó cuando la retiró. Junto con la basura iba un cráneo humano.

De inmediato dieron aviso a la Comisaría 46 y en cuestión de segundos se presentaron las autoridades policiales y judiciales.

De acuerdo el comisario Antonio Cáceres, titular de la jefatura departamental de la policía de Alvear, se trata de "un cráneo de una persona" y "fue lo único que se encontró, no había otros restos".

Por el momento "no hay hipótesis de ningún tipo, no tenemos denuncias de nada extraño, no hay profanación de tumbas ni nada raro. El cráneo se encontró en una pequeña acequia de tierra pero no estaba enterrado, al parecer ha sido arrastrado por el agua", indicó Cáceres.

El comisario reiteró que "no vamos a imaginar nada de que podría haber pasado, son restos que tienen su tiempo y lo único que vamos a hacer es esperar las pericias que realizará el servicio forense", concluyó.