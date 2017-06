Indignante: asaltaron y golpearon brutalmente a dos adultos mayores y a un joven

Un violento asalto se perpetró cerca del medio día en General Alvear. Los delincuentes ingresaron al almacén de la familia Constanzo en Libertad y Chacabuco y atacaron sin piedad a dos adultos mayores y al joven que estaba atendiendo en ese momento.

Los tres fueron golpeados salvajemente en la cabeza y tuvieron que ser atendidos en el hospital Enfermeros Argentinos de Alvear.

Tras el asalto, la Policía realizó un rápido operativo y, si bien aún no hay información oficial, una pareja habría sido detenida por el robo y continúan con la búsqueda de dos asaltantes más.

A través de las redes sociales, Ely Constanzo descargó toda su bronca por lo sucedido.

"Pueden tan hdp. Quieren robar, roben. Pero no les peguen a unos pobres viejos que lo único que hacen es trabajar, sin hacerle mal a nadie. Espero que no salgan, que queden presos y no salgan", colgó en Facebook.

Acto seguido, la mujer también resaltó el accionar policial y del personal médico de emergencias.

"Muchísimas gracias a los policías y hospital q los atendieron urgente. Mil gracias. Tengo mucha bronca. Agradezco a Dios q dentro de todo están bien", puso en su cuenta de Facebook.

