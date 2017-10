Julio De Vido pidió licencia como diputado nacional

El diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido presentó un pedido de licencia junto con la renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara baja.





El legislador señaló que se le quieren quitar los fueros "sin ninguna prueba" y sostuvo que hay un "armado de causas" en su contra.





"Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela", señaló De Vido, quien enfrenta un pedido de desafuero de un juez federal.





Luego de que el federal Luis Rodríguez pidiera el desafuero de De Vido de su banca como diputado nacional, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, confirmó que citará a una reunión del cuerpo para mañana por la tarde con el objetivo de dar dictamen favorable y así poder votar el expediente al día siguiente en el recinto.





El oficialismo lograría la mayoría agravada de dos tercios para lograr el desafuero del exministro de Planificación, ya que en esta oportunidad acompañarían algunos bloques que tuvieron otra postura cuando se trató el planteo de expulsión por "indignidad moral" a fines de julio pasado.





El juez Rodríguez dio curso a la solicitud de la Cámara Federal que ordenó la detención de De Vido por la denominada causa "Río Turbio", la cual investiga presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).





En su nota presentada al presidente de la cámara baja, Emilio Monzó, De Vido solicitó su licencia "partir del día de la fecha y hasta la finalización del corriente año legislativo".





"Las razones que motivan mi pedido y decisión, están vinculadas a las disposiciones, acciones, manifestaciones y resoluciones tomadas en las causas judiciales por las que se requiere hoy mi desafuero y detención. En realidad, es la privación ilegitima de mi libertad la única motivación que persiguen dichas solicitudes, ya que como señale más de una vez, en mi caso mis fueros nunca existieron", sostuvo.





El exministro de Planificación Federal consideró que "esta situación, suma un hito más en la escalada de escarnios mediáticos y judiciales" que, según dijo, enfrenta, lo que lo obliga a presentarse "en forma urgente" ante la Justicia y "querellar" a quienes lo acusan.





De Vido volvió a defenderse y señaló que la acusación en su contra se da "sin ninguna prueba".





En ese contexto, apuntó contra el diputado de Cambiemos por Santa Cruz Eduardo Costa, quien afirmó está "procesado por Lavado de dinero" y es "titular de sociedades off shore y de cuentas no declaradas fuera del país".





"Ha contribuido junto a su esposa, Mariana Zuvic, a través de falsedades, maniobras probablemente ilícitas y ocultando deliberadamente la realidad a la petición realizada por parte de la justicia", dijo.





Sostuvo que Costa es "abastecedor habitual y permanente de YCRT, hombre de confianza del Presidente Mauricio Macri, y ha sido quien designó al actual interventor del Yacimiento Rio Turbio para el armado de causas en mi contra".





Se trata de causas que "caen por su propio peso y no se sostienen en Derecho; un Derecho que desconocen o dolosamente no leen muchos magistrados y funcionarios del fuero federal".