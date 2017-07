La dura historia de Fernanda Pereyra, la sanrafaelina asesinada en Neuquén

Fernanda Pereyra. Así se llamaba la mendocina, oriunda de San Rafael, que fue asesinada en Neuquén y cuyo cuerpo apareció incinerado. Por su muerte hay dos hipótesis: la primera apunta a que es un caso de violencia de género y los sospechosos son su pareja actual y su ex pareja, afirma el diario La Mañana de Neuquén. La segunda teoría incluye un mensaje narco.

Fernanda estaba embarazada de seis meses cuando desapareció. Su vida no había sido fácil. Hace tres años atrás, cuando un amigo la llevaba a comprar pañales, fue víctima de un ataque por parte de su ex, Ademar Marangel.

El atacante era boxeador y la desfiguró a golpes. Antes de ser subido a un móvil policial, Marangel la amenazó con matarla si lo denunciaba.

Un año después, Fernanda debió declarar en el tribunal por su caso y fue tajante: "Él siempre me dijo que no me iba dejar estar con nadie, que donde me viera me iba a hacer resonar".

"Me costó, y todavía me cuesta muchísimo. Yo estuve dos meses, casi tres, con la policía afuera de mi casa, que me cuidaba. Y la nena cuando empezó primer grado yo no supe lo que era llevarla a la escuela su primer día. Pasaron dos meses cuando decidí agarrar y decir: ´la voy a llevar, me voy caminando y que pase lo que tenga que pasar´", le dijo a La Mañana de Neuquén.

Fernanda contó que se separó de Marangel cuando cursaba su séptimo mes de embarazo. Ya tenía otra nena, pero con otra persona. "A los ocho meses tengo la fiestita del jardín de mi nena. Él se enojó porque fue el papá de mi nena a verla. A la salida del polideportivo yo andaba con una de mis hermanas. Nos cruzamos enfrente a un negocio. Él entró ahí y me golpeó en la cabeza y me dio una piña en la panza. Fui y lo denuncié", rememoró en la misma charla con el matutino de Neuquén.

"A mi hija la voy a poder aconsejar para que no se equivoque. Y al bebé (hoy 3 años), que no sea igual a su papá, que sea buena persona", expresó Fernanda cuando le preguntaron qué esperaba para el futuro de sus hijos.

La otra teoría

"Este es un crimen aleccionador, es un mensaje para alguien y yo creo, por mi experiencia, que ocurrió en el marco de una disputa territorial de las organizaciones narcocriminales", disparó el abogado de Fernanda Pereyra, Marcelo Henriksen Velasco, en diálogo con LM Neuquén, al ser consultado por los caminos de la investigación que lleva adelante el fiscal Fabián Flores.

"Esto no tiene que ver con violencia de género, es mi opinión, y mucho menos con la participación de Fernanda en una causa como testigo. Esto es un crimen por una disputa de narcos que pretenden asentarse en la zona", aseguró el abogado que integra el Consejo de la Mujer de Rincón y que representó a la joven de 26 años cuando en 2014 denunció a su ex pareja, el boxeador Orlando "Becho" Ademar Marangel, por interceptarla y golpearla con su bebé en brazos. Por esa denuncia, Marangel recibió una condena en suspenso.

"La última vez que hablé con Fernanda fue el 5 de julio", indicó Velasco, quien ya presentó un escrito ante el fiscal para constituirse como querellante de la causa en representación de la familia de Fernanda.





Fuente: UNO Mza y La Mañana Neuquén