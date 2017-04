La familia que halló un bebé muerto se enteró que era de su hija

La investigación por el hallazgo del cuerpo de un bebé mutilado en Guaymallén dio un giro inesperado en las últimas horas.





La Justicia ya identificó a la madre y, sorpresivamente, resultó ser una chica de 16 años cuya familia había denunciado la aparición del cadáver. La menor ahora está internada y se espera la autopsia del feto para determinar si la criatura nació viva y fue asesinada o si no alcanzó a respirar.





Todo se inició el sábado al mediodía, cuando una familia llegaba a su vivienda de calle Tabanera, en Colonia Molina, y observó que un perro arrastraba un pequeño cuerpo. Advirtieron que se trataba de un bebé, que estaba embarrado y tenía mutiladas las extremidades. Rápidamente llamaron al 911.





Si esa criatura había nacido con vida era la primera pregunta que se hicieron los investigadores. Luego, la tarea sería dar con la madre. Esto último siempre resulta complejo. Sin embargo, al día siguiente todo empezó a aclararse y llamó la atención de los pesquisas. La misma familia que había encontrado el cuerpo volvió a llamar para informar quién era la mamá. Se trata de la hija de 16 años de la pareja.





Es que la dueña de casa había notado que la jovencita tenía en su cuerpo un olor particular y muy fuerte, algo similar a una infección. La mujer empezó a interrogar a la menor acerca de si le ocurría algo, hasta que la chica confesó que el bebé hallado era de ella, pero había nacido muerto. Ante esto, ella decidió enterrarlo. La madre quedó sorprendida, ya que no estaba al tanto de que su hija cursaba un embarazo.





Por orden del fiscal Gustavo Pirrello, a cargo de la investigación, se decidió internar a la adolescente ante una posible infección. Desde la noche del domingo está con custodia policial alojada en el hospital Lagomaggiore. Su madre fue trasladada a la fiscalía para declarar.





En sede judicial dio detalles de lo que le contó su hija y se cuestionó por no haber advertido que la chica estaba embarazada. Al respecto, sostuvo que la menor frecuentemente usa ropa ancha, ya que es skaters y que no habían notado que tenía panza. Además, explicó que los últimos meses ella y su marido habían estado ocupados con la construcción de la casa y que por eso no habían estado muy cerca de su hija.





La autopsia, clave para el caso

El cadáver del bebé fue llevado el sábado al Cuerpo Médico Forense, en donde los profesionales determinarán si nació con vida o no y cuáles fueron las causas de muerte.





Policía Científica el día del hallazgo había notado un traumatismos en el craneo que podría haber sido por un golpe, aunque los investigadores esperan que esto sea confirmado por el forense. Si el bebé nació muerto la causa quedaría archivada, pero si los médicos constatan que sus pulmones se llenaron de aire es que tuvo vida y allí podría complicarse la situación de la joven madre. Las mutilaciones se las habrían provocado los perros y estaba embarrado porque fue enterrado.