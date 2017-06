La mayor tragedia vial de San Rafael: al menos 13 muertos y decenas de heridos en vuelco en la ruta 144

San Rafael fue testigo de la tragedia vial más importante en su historia. Un colectivo con 50 turistas de Buenos Aires que viajaba desde Malargüe con dirección a San Rafael volcó en la ruta 144.

La información policial indica que hay al menos 13 muertos y lamentablemente no se descarta que esa cifra pueda continuar aumentando. "Entre los fallecidos hay gente joven y adultos, las edades no están confirmadas pero no superan los 50 años", confirmó el director General de Policía, Roberto Munives.

Los heridos ascenderían a 20 de los cuales hay 3 que su vida pende de un hilo muy delgado y 8 que están en grave estado.

El accidente protagonizado por un micro de la empresa Talcahuano de Buenos Aires se produjo minutos antes de la cuatro de la tarde a la altura de los caracoles en la zona de la Cuesta de los Terneros. A unos 33 kilómetros de San Rafael ciudad.

El contingente integrado por niños y jóvenes de una academia de danzas son la de la localidad de Polvorines, partido Malvinas Argentinas (centro norte del Gran Buenos Aires).

En el lugar se montó un amplio dispositivo con personal policial, bomberos y Defensa Civil para rescatar a los sobrevivientes y retirar los cuerpos de las personas fallecidas. Además de las ambulancias de San Rafael, también acudieron unidades de emergencia que llegaron desde el Valle de Uco para trasladar a los heridos y también empelaron el helicóptero de rescate de la policía.

Según la información policial, el tránsito permanecía interrumpido en la zona del siniestro.

Mientras los heridos continuaban arribando al hospital Schestakow, las autoridades sanitarias convocaron a todo el personal médico que tenía el día libre para atender a los accidentados y también comenzaron a derivar pacientes para que sean atendidos en clínicas privadas porque no daban abasto.

En tanto los sobrevivientes y familiares fueron trasladados a un albergue municipal en San Rafael.