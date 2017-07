La reina de Maipú 2014 se estrelló contra un árbol que había caído en la calle

Anabel Niscola, reina de Maipú del 2014, sufrió un grave accidente en la madrugada de este viernes, cuando manejaba su auto y se estrelló contra un árbol que había caído sobre la calzada. Fue llevada al Hospital Central fuera de peligro. Antes del choque los vecinos de la zona llamaron al municipio y a la Policía, pero no recibieron atención.



La joven reina circulaba en su auto por calle Perito Moreno, de Villa Seca, en Maipú. Estaba a pocos metros de su casa, cuando repentinamente se encontró con un árbol caído que obstaculizaba el ancho de la calle.



Fue inevitable frenar a tiempo y se estrelló con el mismo. Los vecinos que escucharon el estruendo, la socorrieron y le avisaron a su familia.



Ruth Basa, la madre de la reina de Maipú 2014, llegó hasta el lugar desesperada por lo ocurrido.



"Me llamaron unos vecinos por teléfonos en el momento del accidente. Estábamos a 500 metros del accidente", relató la mamá a Canal 7 Mendoza.



accidente reina.jpg

Contó que el árbol se cayó cerca de las 3 de este viernes y que los vecinos llamaron varias veces a la Municipalidad y a la Policía para que por lo menos señalizaran la zona, debido a que el árbol acopaba casi todo el ancho de la calzada.



"Creo que vino la Policía y se retiró, pero no cortaron la calle Perito Moreno. Con eso podrían haber evitado que los automovilistas pasaran", dijo Ruth y señaló que sobre la calzada a pocos metros del árbol había marcas de frenadas.



Ruth, contó que si hija está bien, internada en observaciones en el Hospital Central donde esperan que le realicen varios estudios por precaución.



"Cuando Anabel impactó perdió el conocimiento y no podía respirar. El médico de la ambulancia dijo que no tenía buena ventilación y le pusieron oxigeno", contó la madre de Anabel Nicolasa y agregó que la ambulancia tardó mucho en llegar al lugar.



Destacó también que afortunadamente su hija llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que la salvó de sufrir lesiones más graves.