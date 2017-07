"Les voy a terminar de quemar el destacamento", gritó un joven cuando lo detenían

Un hombre de 22 años al que buscaban por robo agravado fue detenido el sábado en Goudge pero además le endilgaron amenazas al personal policial, verbales y con un arma blanca y también la quema del destacamento del distrito sanrafaelino ocurrida una semana atrás.

La frase que condenó al "Tanque" fue: "Les voy a terminar de quemar el destacamento".

Junto al "Tanque" también cayó un segundo sospechoso, conocido como "El Chino" de 24 años.

La detención se dio en un clima de extrema tensión entre los efectivos y el "Tanque".

La policía estaba tras los pasos del joven por el robo a una mujer, en las inmediaciones de Laprida y Perú, de Goudge, los efectivos los encontraron y salieron tras él.

Después de darle alcance, el "Tanque" sacó un arma blanca y no dudó en decir "los voy a matar si no me dejan tranquilo". Al tiempo que los policías lo reducían, el joven, desaforado y desenfrenado, prosiguió con las amenazas hasta que lanzó "les voy a terminar de quemar el destacamento".

Después de colocarle las esposas, el "Tanque" fue trasladado a la Comisaría 42. Más tarde también cayó su amigo y posible cómplice "El Chino".

Ambos quedaron alojados en los calabozos de la seccional y se abrieron causas por robo agravado, incendio agravado y amenazas.