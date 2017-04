Lo denunciaron por abusar de una nena e intentó cortarse las venas

Fuente: UNO Mza

Un hombre fue detenido en Godoy Cruz luego de ser denunciado por su ex pareja por abusar sexualmente de la hija de esta. El acusado, celador de un colegio, intentó cortarse las venas al ver que allegados de la víctima lo esperaban para lincharlo.El hecho se conoció durante la tarde del miércoles, cuando una mujer de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, denunció que su hija de 8 años le contó que su ex pareja había abusado de ella, según explicó el fiscal Juan Carlos Alessandra a Radio Nihuil.En ese mismo momento se ordenó la captura del acusado, quien es celador de la escuela Compañía de María, de calle Azopardo, de Godoy Cruz.Hasta allí habían llegado familiares y allegados a la víctima que al parecer tenían la clara intención de linchar al hombre al enterarse que había abusado sexualmente de su ex hijastra.Al mismo tiempo llegó la Policía para detenerlo, pero el hombre se metió en uno de los baños y se cortó las venas.Inmediatamente los efectivos lo trasladaron hasta un hospital donde le pusieron puntos en los cortes que se hizo y le dieron de alta.Alessandra aseguró que su estado de salud del hombre no corre riesgos, por lo que quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal Nº 19, donde sería imputado en el transcurso del día.En la denuncia que hizo la mamá de la pequeña hizo referencia a un solo hecho que le contó su hija, pero ahora resta el resultado de los peritajes que deberán realizarse para tener un panorama completo de lo que la víctima cuente, explicó el fiscal.