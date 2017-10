Lo iban a detener por golpear a su ex pareja y se quitó la vida

Todo comenzó el viernes en el barrio Constitución cuando el hombre fue hasta la casa de su ex pareja, la amenazó y luego la golpeó a ella y a su cuñado.

El hombre no respetó la medida de no acercamiento que dictó la Justicia y luego del altercado escapó del lugar.

Con estos antecedentes, la mujer denunció el hecho en la Comisaría Octava . La Fiscalía de Violencia de Género de turno ordenó la detención del agresor que se iba a consumar este sábado por la mañana.

Sin embargo nada de esto sucedió ya que el padre del agresor encontró, este sábado a las 6.30, a su hijo colgado en el interior de su vivienda.

El cuerpo fue revisado por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado que constataron el deceso del hombre. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial donde se le practicó la autopsia de rigor.

