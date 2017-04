Los terroríficos datos de la autopsia realizada al cuerpo del nene mutilado en Miramar

Si bien la autopsia que se practicó horas después del hallazgo no permitió establecer el sexo de la criatura ni su edad exacta –que se calcula entre dos y tres años- dejó en claro que el cuerpo fue manipulado por una persona con conocimientos médicos o en el empleo de instrumental.



El informe preliminar confirmó que la data de muerte se ubica cerca de los diez días y que el cuerpo había sufrido la ablación de todos sus órganos.



En sintonía con el adelanto de este medio acerca de una herida importante en la cabeza que había sido suturada, los peritos confirmaron que el cerebro había sido retirado y la tapa craneal vuelta a ubicar.



Algunos cortes fueron realizados con notable precisión, mientras que los de las extremidades se llevaron adelante con otros elementos filosos. "Los médicos quedaron sorprendidos y dijeron que el cuerpo hallado estaba como si le hubieran hecho una autopsia previamente", indicaron.



Según informó el portal 0223, personal de la Sub Delegación de Investigaciones de Miramar comenzó a relevar en hospitales y clínicas de esa localidad y de la zona el listado de niños de entre dos y tres años fallecidos en el último tiempo para descartar que se trate del cuerpo de una criatura que no haya sido sepultada.



Del mismo modo –aunque implica una tarea más extensa y con menos chances de arrojar datos concretos- se elaborará un listado con los nacimientos registrados en la zona entre 2014 y 2015.Tras el hallazgo del cuerpo, la fiscal Ana María Caro confirmó que no había pedidos de averiguación de paradero de menores de entre dos y tres años en Miramar y en Mar del Plata.



En la tarde del martes recibió desde diversas Jefaturas Departamentales de la provincia informes similares y espera completar la información en las próximas horas.



Luego de que se conociera el hallazgo que se produjo el martes por la madrugada y a medida que iban trascendiendo detalles del estado del cuerpo, varias personas que circularon por la zona durante el fin de semana se acercaron de manera espontánea a la policía para dar a conocer datos que supusieron podrían tener algún valor para la causa.



Más allá de la tarea que personal de Policía Científica realizó durante varias horas en inmediaciones del arroyo La Totora, este miércoles se hará un rastrillaje ampliado en la zona donde apareció el cuerpo.



Una primera inspección halló una marca de arrastre en la carpeta asfáltica que estaría más relacionada al accionar de los perros que mordían los restos cuando los divisó un ciclista que pasó por el lugar y alertó a la policía.



Fuente: minutouno.com