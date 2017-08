Recuperaron dos de las motos que robaron en la Comisaría de Bowen y hay dos demorados

Una jornada intensa ha tenido la policía bowense y todavía no termina. Después de conocerse que les habían robado tres motos del patio de la Comisaría 46 de distrito, una era un móvil policial, todo el personal más los perros adiestrados y la Rural entre otros, estuvieron metidos de cabeza para recuperar los vehículos sustraídos.

Por el momento se conoció que ya dieron con las dos motos particulares pero aún resta encontrar la 110cc de uso oficial.

También hay dos personas demoradas, un hombre de 41 años y el hijo de 17.

Son los mismos que el jueves por la mañana habían sido trasladados a la dependencia y les iniciaron una causa por encubrimiento de robo, después de allanarles el taller mecánico que supuestamente funcionaba como desarmadero.

En el desarmadero habían recuperado motos, carenados, motores y chapas patentes. Precisamente, dos de las motos robadas eran las secuestradas en el procedimiento.

En cuanto a los efectivos que estuvieron de guardia, altas fuentes aseguraron que van a iniciarles acciones por un lado en la Justicia Penal, para delimitar responsabilidades judiciales, y también de manera interna que deberá resolver la Inspección General de Seguridad.

El pensamiento generalizado en las autoridades es que es imposible que alguien haya abierto el único portón que hay en la Comisaría y no se enterarán nunca. La hipótesis más firme es que el personal policial estaba dormido.

"No se puede entrar por atrás a la comisaría, solo hay dos accesos, la puerta para entrar al edificio y el portón que está pegado y da acceso al patio. Si no se quedaron dormidos no se entiende que pasó", comentó una alta fuente de la policía.

El robo se concretó durante la madrugada. La seccional está en pleno centro de Bowen y flanqueada por la delegación Municipal. El portón de ingreso vehicular que da al patio solamente estaba cerrado con un pasador, por eso los ladrones ni tuvieron que hacer mucho esfuerzo, más allá de actuar para no llamar la atención.

Entraron, sacaron las tres motos y partieron. Temprano por la mañana, los efectivos notaron las ausencias y dieron la novedad.