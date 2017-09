Sigue internada en psiquiatría la mujer que arrolló con su auto al jugador de rugby

Este lunes se le realizarán algunos exámenes para ver si puede ser indagada por la fiscal Andrea Rossi que investiga el hecho que por ahora está caratulado como averiguación homicidio y no tiene imputados.

En este contexto, fuentes policiales informaron que "se han extremado las medidas de seguridad en el hospital para evitar cualquier inconveniente" y agregaron que "la custodia no tiene armas".

Es que existe temor a que la mujer intente robar un arma y se quite la vida, aseguraron desde la Policía.

Lo cierto es que por ahora la fiscal no logró indagarla porque la conductora del auto, que sría ex pareja de Genaro Fortunato, no estaba en condiciones de declarar.

Por ahora solo hay versiones del hecho que terminó con la vida del joven rugbier. Durante el fin de semana se tomaron declaraciones a los testigos en sede policial, el principal sería un "trapito" que presenció todo lo que sucedió esa madrugada.

Aparentemente hubo una discusión en el bar La Mona entre la mujer y el joven rugbier. El conflicto siguió fuera del local y la tragedia se desencadenó cuando la joven subió a su auto. Genaro fue arrollado y murió en el instante.

Una versión indica que Genaro trató de impedir que la mujer se fuera y se "agarró del auto" cuando esta inicio la marcha. Allí cayó al suelo inconsciente, la mujer pegó la vuelta por El Chañaral y lo pasó por encima.









